史上最年輕！易烊千璽24歲創紀錄 奪金雞獎首位00後影帝

易烊千璽昨晚在中國金雞獎上奪得最佳男主角獎，成為金雞獎歷屆最年輕影帝。（圖／易烊千璽微博）

〔記者王靖惟／台北報導〕中國新世代演員易烊千璽，憑藉電影《小小的我》中演繹腦麻少年，細膩而具感染力的演出、精湛絕倫的表演，榮獲中國金雞獎最佳男主角，同時也創紀錄，成為金雞獎最年輕影帝。

易烊千璽打破2004年由劉燁創下的26歲最年輕影帝紀錄，成為金雞獎史上最年輕的「00後影帝」（00後泛指在2000年至2009年間出生的人）

易烊千璽在電影《小小的我》中有爆發性的演出。（兩岸電影展提供）

易烊千璽上台致詞時表示，「小小的我」劇組如家人般一起度過許多難關，能憑這部作品獲獎格外有意義。他回顧自己12歲被選中進入演藝圈，如今正好滿12年，感謝這條路上的所有際遇，也希望未來能以更多作品回饋觀眾。他更表示「我很榮幸能夠接觸到演員這個行業，未來道阻且長，我希望能夠透過我自己的努力和作品，贏得觀眾們發自內心的尊重。」

金雞獎頒獎結果正式公布前，易烊千璽奪影帝的呼聲就超高，他在《小小的我》中飾演一位腦性麻痺患者，全劇無法正常行走與說話，卻必須演出病人神態，和外婆、母親間的親情拉扯，更是獲獎關鍵。

