這張臉沒問題！高橋一生怕不像沖繩人：接這任務不容易

《1972 渚之螢火》高橋一生（左）與小林薰接下艱難任務，限時調查失竊案。（LINE TV提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本男神高橋一生繼演出《零日攻擊》後，再度投身具有時代背景與地域脈絡的戲劇，演出日劇《1972 渚之螢火》。他坦言一開始有些猶豫，「我的長相並不像沖繩出身的人，再加上一想到要由我來訴說這個地方的歷史，就覺得要接受這個任務或許不容易。」

《1972 渚之螢火》高橋一生扮演菁英警員「真榮田太一」。（LINE TV提供）

《1972 渚之螢火》改編自坂上泉的同名小說，以「沖繩回歸前的1972年」為背景，描述在美日政權交替的敏感時刻，一輛運送100萬美元的運鈔車遭襲，若無法在期限內找回款項，將美元順利、完整地兌換為日圓，恐引發日美外交危機，於是琉球警方封鎖消息，秘密將任務交給「特別對策室」，由高橋一生飾演的菁英警員「真榮田太一」主責，限時18天內找回失竊的現金，開啟一場賭上沖繩未來的搜查。

請繼續往下閱讀...

儘管高橋一生對於是否要接這部戲感到有些猶豫，不過基於與導演平山秀幸合作過的信任，並與當地人交流後，逐漸感受到演出信心與意義，也笑稱：「製片人高江洲先生笑著對我說：『一生先生這張臉，完全沒問題的！』我想那句話多少讓我鬆了一口氣。」《1972 渚之螢火》每週日於LINE TV跟播。

阿翰「阮月嬌」與LINE TV合作，推出專屬片單。（LINE TV提供）

YouTuber阿翰與LINE TV共享優質追劇時光，精選「阮月嬌推薦片單」，包含日劇《silent》、《終幕的輪舞曲ー獻給再也無法見面的你ー》、《Unmet－某腦外科醫的日記－》，以及動畫《間諜家家酒》等多部好劇，搭配雙字幕，邊追劇邊學語言，輸入「月嬌」專屬序號，免費看 30天 LINE TV VIP，再享買一個月，送三個月好康！現在更有觀劇任務活動，完成指定任務就有機會獲得1000點LINE POINTS。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法