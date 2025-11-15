錫蘭缺席走鐘連拿兩大獎！蔡阿嘎、Joeman槓龜 最大贏家是他

Andy老師拿年度個人創作者獎，錫蘭則是年度最佳影片。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕第七屆走鐘獎今（15）日在壹電視攝影棚舉行，今晚的頒獎典禮在早前圓滿落幕，今年年度大獎「年度個人創作者獎」由Andy老師拿下；「年度團體創作者獎」則由「欸你這週要幹嘛」拿下，而「年度最佳影片」則由錫蘭拿下。本屆由Dcard Video拿下最佳娛樂短影片、訪到心坎、說走就走獎，成為大贏家，錫蘭、High咖、薔薔則都分別拿下兩個獎項，而過往得獎常客蔡阿嘎、Joeman今年則是槓龜。

錫蘭代領人（右）拿大張講稿卻講不到5字。（翻攝自YT）

Andy提到他在YT圈10年了，做了兩個兩百萬的頻道，現在才拿到第一座走鐘獎。他感謝走鐘獎及評審，這個獎對他來說是很大的肯定。「畢竟我花這麼多錢，到現在還沒回本，大家也知道我薪水五萬五，官司到現在，一路以來，我去環島，看到很漂亮的風景，心心念念的就是人情味，是我特別感動的。」

錫蘭以一部長達兩個多小時的「你的心靈不需要課程」影片探討心靈課程與細節，至今累積654萬觀看數，在短影音盛行的風潮下殺出血路。他分別拿下「最佳影響力」、「年度最佳影片」兩項獎，但他並未出席典禮，僅由代領人上台，有趣的是對方每次上台都拿出一張宛如大字報的講稿，但只簡短說出「謝謝」、「十分感謝」。

稍早在中場表演神模仿錫蘭的德礎則在一旁幽默表示：「這個獎竟然讓我一個外國人拿，你們這些人未免太廢了，如果不知道怎麼搶回自己的東西，可以問Andy」；拿下第二座講座時德礎同樣幽默表示：「竟然讓我連續拿走兩座，看來只要跟呱吉翻臉就會得，百靈果，你們明年會贏！」

而拿下年度團體創作者獎的「欸你這週要幹嘛」成員Ariel則感謝所有家人朋友，「成為創作者今年第7年，這是目前我做最久的一個職業，也是帶給我最多衝擊跟養分的一份工作，從原本單純想要紀錄並分享自己的生活，一轉眼，七年來累積成與喜愛我們的觀眾，共享彼此生活的重量。」

