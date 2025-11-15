自由電子報
紀成澔因一句「我們不熟」鬧脾氣 深夜致電葛兆恩：很失望

葛兆恩（右）、紀成澔出席直式影集《黑白原來是真的》慶功活動。（記者陳奕全攝）葛兆恩（右）、紀成澔出席直式影集《黑白原來是真的》慶功活動。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕葛兆恩、紀成澔今（15日）出席直式影集《黑白原來是真的》慶功活動，吸引上百位粉絲到場力挺，擠滿現場。兩人劇中挑戰出道以來最突破尺度、最心動的情感演繹。葛兆恩表示日前剛看完整季，看到兩人春色無邊的親密戲仍不免害羞，笑說：「不敢直視這個直式影集。」

兩人作為台灣BL劇首組「二搭 CP」，憑自然流暢的對手戲與高黏著度的互動魅力持續吸引粉絲。在《黑白原來是真的》中火花全面升級，拍攝現場的默契也更純熟。被問哪一幕最讓他招架不住？葛兆恩分享：「有段還未播出的劇情，是早餐吻後我要把Nelson抱上中島。導演喊卡後，我以為機器沒錄，就開玩笑把他扛著走去陽台，像是要完成未竟之事一樣，沒想到全都被剪進正片裡。」

葛兆恩（右）、紀成澔出席直式影集《黑白原來是真的》慶功活動。（記者陳奕全攝）葛兆恩（右）、紀成澔出席直式影集《黑白原來是真的》慶功活動。（記者陳奕全攝）

日前播出的劇情中，葛兆恩飾演的「黑衍」以連續親吻喚醒紀成澔飾演的「白行」，這段糖分爆表的「賴床吻」成為全劇目前最高點擊畫面，也引發粉絲熱議。雖然兩人對吻戲已相當駕輕就熟，但每場親密戲仍充滿挑戰。為呈現角色最自然真實的貼近感，他們特地提前入住宜蘭民宿培養情緒、調整默契。紀成澔坦言，「白行」動作多、台詞碎、情緒跳躍，其中一段在床上尋找遊戲任務的橋段，需要大量跨坐、貼靠等肢體走位，「只要動作不順或台詞一卡就得重來，拍到後來其實內心滿崩潰的。」

葛兆恩笑說，他印象最深的是紀成澔在民宿裡的「扮貓」幻想橋段，他帶著寵溺神情補充：「拍的時候我就覺得觀眾一定會喜歡，Nelson真的詮釋得超可愛。」他透露，這段戲其實源自粉絲敲碗，「收到很多粉絲私訊希望看到這些畫面，包括中島橋段也是，希望盡量滿足大家。」

葛兆恩（右）、紀成澔出席直式影集《黑白原來是真的》慶功活動。（記者陳奕全攝）葛兆恩（右）、紀成澔出席直式影集《黑白原來是真的》慶功活動。（記者陳奕全攝）

戲外兩人也曾鬧脾氣。葛兆恩說：「他前幾天走心了！」紀成澔爆料：「他說『我們不熟』，我就走心，想說我們搭那麼久，還說不熟。」葛兆恩深夜接到他的電話，紀成澔說：「我真的很難過、很失望。」他坦言有嚇到，立刻解釋：「這就是個幹話！」還答應陪紀成澔拍短片，笑說：「他滿好哄的。」

除兩人火花外，《黑白原來是真的》也有多位驚喜客串。其中最受粉絲討論的，是葛兆恩力邀姊姊「阿寶」葛宸羽演出氣場強大的「總監」角色，人氣超高。不僅如此，他透露親妹妹「寶妹」葛嘉怡也悄悄現身劇中，在校園戲裡化身熱情鐵粉，成為另一個彩蛋。三姊弟首度在影視作品同框，葛兆恩認為這是難得又具紀念性的一刻：「我們一家人能在同一部戲留下畫面，非常特別。」

《黑白原來是真的》由結果娛樂、東西文娛、松露文化聯合出品，蔡妃喬擔任導演與編劇。卡司包括葛兆恩、紀成澔、夏和熙、孫恪傑、葛宸羽、江睿洋、張瀚元、朱宇青、黃靖雅、宋米樂、陳詠芯等人。10 月 27 日起於戲劇官方 IG 與《VBL series》YouTube 頻道限時免費觀看，每日更新兩集，中午 12 點與晚間 8 點各一集，YOUKU 優酷國際版同步播出。

