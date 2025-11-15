自由電子報
娛樂 最新消息

正妹歌手選在印尼出道 峇里島揪他重生寫情書

正妹歌手Elisha Danielle進軍歌壇。（索尼提供）正妹歌手Elisha Danielle進軍歌壇。（索尼提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新加坡歌手Elisha Danielle在印尼出道推出新歌《Freeze》，展現她在流行與情感之間的自在游移，正式揭開她音樂旅程的嶄新篇章。

這首歌紀錄了她在澳洲唸大學的美好記憶，Elisha與印尼音樂人Petra Sihombing合作，一起在峇里島烏布共同完成創作。她表示，在出發前的那段時間，正經歷一個創作靈感低潮，感覺有些枯竭與停滯。對Elisha來說，飛往峇里島的創作旅程就像一場重生，甚至對自己那幾天能寫出來的作品感到驚訝。

Elisha把歌曲當成寫給澳洲珀斯的一封情書，那座她在大學時期成長的城市，承載著無數成長與連結的記憶，朋友的笑聲、午後的陽光、熟悉的街道，都成為歌曲的一部分。而在錄製《Freeze》的前幾天，Elisha回到澳洲珀斯與老朋友見面，也再次走訪那些熟悉的街區與喜愛的地方。

重新回到珀斯，讓Elisha有了全新的視角，像是一段無限循環的故事，看見一切雖然改變，卻仍然熟悉如初，讓她在錄音過程更加順利，更加自然流露出情感，開心說：「回到最初的地方的感覺都放在歌曲裡了。」

