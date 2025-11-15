賀瓏看了嗎？合作嘟嘟人影片拿獎 博恩台下「掩耳翻白眼」反應曝

Ian和Eric過去與賀瓏去非洲了大出包。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕第七屆走鐘獎今（15）日在壹電視攝影棚舉行，稍早進行頒獎典禮，由阿翰、蔡哥一起頒發「最佳烙賽獎」，得主由「The DoDo man－嘟嘟人」Ian和Eric以「我們真的帶賀瓏去非洲了！大出包卡在機場飛不了？！」影片拿下，Ian致詞感謝賀瓏，台下的曾博恩表情也成為亮點。

喜劇演員賀瓏今年才主持完《夜夜秀》，演藝生活看似順風順水，不過今年6月被爆出疑似逼已故前女友天殘墮胎，與Albee疑似熱戀的消息曝光後也隨即遭薩泰爾解約，後續更牽扯出一連串風波，形象一落千丈。

最佳烙賽獎得主由「The DoDo man－嘟嘟人」Ian和Eric拿下。（翻攝自YT）

而賀瓏與嘟嘟人一起去非洲的影片拿下「最佳烙賽獎」，Eric謝謝薩泰爾當時邀請他們到《夜夜秀》，才促成這支影片的誕生，「身為創作者每次會遇到很多事情，把悲觀化為力量，很開心大家看得很享受。」

曾博恩表情成亮點。（翻攝自 YT）

Ian則提到這些烙賽事蹟往往是身為創作者的員工福利，因為會變成流量，更祝福其他人2026年可以多「烙賽」，而他除了謝謝薩泰爾也感謝賀瓏，導播隨即將鏡頭帶到台下的曾博恩，他則用手勢與嘴型直呼：「他講出來了（指Ian感謝賀瓏）」，還做出遮住耳朵翻白眼動作，相當有趣。

