娛樂 最新消息

（新碟快報）年度愛情新經典《天作之合》正式上架！最強老爸《脫線神探》轉性搞笑

達珂塔強生（左）、克里斯伊凡在《天作之合》飾演彼此前任，再度相遇後思考愛的意義。（資料照，索尼影業提供）達珂塔強生（左）、克里斯伊凡在《天作之合》飾演彼此前任，再度相遇後思考愛的意義。（資料照，索尼影業提供）

〔記者許世穎／專題報導〕由《之前的我們》導演席琳宋執導，備受各界讚譽的年度愛情片《天作之合》，先前在台上映掀起討論話題，被讚是今年最動人的愛情喜劇，還拿下全台新片票房冠軍，藍光BD已正式在台上架，在家就可重溫這部「不止是三角戀」的愛情新經典。

《天作之合》推出藍光BD。（得利影視提供）《天作之合》推出藍光BD。（得利影視提供）

電影集合達珂塔強生、克里斯伊凡與佩德羅帕斯卡高顏值夢幻組合大談揪心三角戀，以不同的面向探討人生的價值、物質與愛情，導演席琳宋以精準的角度剖析現代愛情的面貌，字字金句的台詞既真實又扎心，深深感動許多仍舊在尋找愛情的觀眾。BD收錄導演席琳宋隨片講評、現代愛情的精算、製作特輯、配樂深入探討。

《脫線神探》在台推出UHD+BD、藍光BD以及DVD。（得利影視提供）《脫線神探》在台推出UHD+BD、藍光BD以及DVD。（得利影視提供）

本檔新碟還有「最強老爸」連恩尼遜一改硬漢銀幕形象演出的動作喜劇《脫線神探》以黑色幽默與惡搞警探故事掀起笑彈風暴。該片延續「白頭神探」經典喜劇系列，包括1988年《笑彈龍虎榜》、1991年《站在子彈上的男人》以及1994年《脫線總動員》，連恩接棒已故的喜劇男星萊斯里尼爾森搞笑演出。

在北美上映後叫好叫座，上映3週累積票房已達4409萬美金，全球也大賣7499萬美金（約台幣22.76億元）。該片延續「白頭神探」經典喜劇系列，包括1988年《笑彈龍虎榜》、1991年《站在子彈上的男人》以及1994年《脫線總動員》，連恩接棒已故的喜劇男星萊斯里尼爾森搞笑演出。

電影由《寂寞孤島》成員之一，同時也是《救難小福星電影版》的導演阿齊瓦薛佛執導，創作並聲演《熊麻吉》系列的塞斯麥克法蘭擔任製片，麥克法蘭先前也曾和連恩合作《熊麻吉2》、《百萬種硬的方式》讓他展現喜感。在台推出UHD+BD雙碟限定版、藍光BD、DVD，藍光收錄包括「刪除替換和遺珠鏡頭」、「笑料傳奇」、「站在子彈上的男人之子」、「搞笑蛇蠍美人」等特收。

《飛越杜鵑窩》在台還推出UHD+BD雙碟限定鐵盒版。（得利影視提供）《飛越杜鵑窩》在台還推出UHD+BD雙碟限定鐵盒版。（得利影視提供）

經典修復版方面，勇奪5項奧斯卡的《飛越杜鵑窩》推出UHD+BD雙碟限定鐵盒版，影帝傑克尼克遜在片中飾演越獄的逃犯，卻莫名其妙被送進精神病院，他發現裡面許多不合理的制度，由於他的神智清楚、不喜愛拘束的天性，並且一直鼓勵院中病患要活出自我，因而成為眾病人的領袖。他曾多次企圖逃亡，最後失敗被院方強制進行腦部手術，成為一個精神分裂患者。

此次推出精美鐵盒版，藍光收錄包括「關於杜鵑窩的對話：團體治療與回顧當時的電影製作」、「完整杜鵑窩花絮」、「遺珠鏡頭」

《愛的迫降：旗艦版》DVD正式上架。（得利影視提供）《愛的迫降：旗艦版》DVD正式上架。（得利影視提供）

此外，《愛的迫降：旗艦版》也推出DVD，電影改編自最強浪漫經典韓劇《愛的迫降》，由活躍於音樂劇領域的「小迷糊」李奎炯、「韓國音樂劇女王」金勵鴛聯手主演，搭配出身自團體擁有絕佳歌唱實力的韓勝允、宋主喜，高顏值卡司加上動聽迷人嗓音，浪漫魅力席捲萬千觀眾。

劇情描述南韓財閥繼承人尹世理（金勵鴛 飾）為了尋求安樂死前往瑞士，卻因湖畔傳來的鋼琴聲，讓她獲得活下去的勇氣。回到首爾的某一天，世理測試飛行傘時被捲入意外的風暴，被迫降落在北韓，遇上帥氣耿直的北韓軍官利正赫（李奎炯 飾）。

正赫默默守護身處異鄉的世理，謊稱世理是他的未婚妻，私下和第五中隊的隊員合力展開「Seri's Return」計畫，試圖送世理回南韓，趙哲強少佐卻不斷出手阻撓，經歷了重重危機，世理和正赫漸漸對彼此產生情愫，發展出一段跨越國界又不可思議的浪漫愛情故事。

點圖放大header
點圖放大body
