焦糖哥哥嗆爆館長！質疑「收中資大內宣」點名國安單位查辦

館長遭疑收中資。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「館長」陳之漢近日遭前老員工「大師兄」李慶元，與高階主管小偉毀滅式爆料，指控內容涵蓋性騷、收受中國資金等多項爭議，更質疑曾要求員工「去睡館嫂」的動機。風波延燒之際，「焦糖哥哥」陳嘉行今（15日）也發聲開嗆，不僅揭露館長過去對他「提告又撤告」的內幕，還呼籲國安單位徹查相關金流是否涉及中國統戰？

焦糖哥哥嗆爆館長！（資料照）

「焦糖哥哥」陳嘉行稍早加入評論，針對館長遭爆料事件發文指出，直言看到「館長小GG」的新聞後，他願意放下過去館長曾因「超速仔」事件對他提告的恩怨。他回憶，館長當時在媒體前放話要提告，還請律師赴法院提出訴訟，但「開庭前一天立刻撤告」，質疑館長是否擔心遭法院認證身分爭議？

陳嘉行強調，館長遭指控「小雞雞」與「自戴綠帽」雖引發網路熱議，但真正值得關注的是指控內容中涉及的「收共產黨資金大內宣」問題。他呼籲國安單位應展開調查，一旦查實涉及中國金流或宣傳合作，將非單純網紅紛爭，而是觸及國安層級的法律問題。

面對持續的爆料風暴，館長目前尚未就性騷、資金與錄音相關指控作出具體細節回應。陳嘉行最後則以反諷語氣表示，希望館長「加油」，讓台灣人見識中共統戰部門「有多低能與北七」，此番言論讓整起事件在政治與網紅圈同時升溫，引發更多討論。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

