娛樂 最新消息

（專訪）大馬男星來台騎YouBike「找到真愛」 名下7台車「捨不得賣」原因曝光

陳澤耀當爸倒數，臉上難掩幸福。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）陳澤耀當爸倒數，臉上難掩幸福。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

〔記者李紹綾／專訪〕馬來西亞演員陳澤耀在愛奇藝影集《監所男子囚生記》飾演背負債務的菜鳥管理員，展現硬派體格。他私下是健身達人、運動狂，也是「寵妻魔人」。提到即將臨盆的太太雲鎂鑫，他感謝太太為求子辛苦打排卵針，也曾因酸民留言當場反擊，透露夫妻已規劃明年底再拚第二胎。

陳澤耀當爸倒數，臉上的幸福藏不住，夫妻對寶寶性別三緘其口，他表示是因為尊重太太雲鎂鑫低調作風。談到太太做試管過程辛苦，受賀爾蒙影響，情緒波動大、身體腫脹，「我前期有在，但後期去廣州拍戲，所以我每天都會跟老婆視訊」，有次太太分享翻唱歌曲的影片，有網友留言酸「腫了一圈」，他立刻用自己的帳號公開嗆：「你根本不知道她現在什麼狀態。」招認自己個性就是這麼衝，同時也認為「你這麼不禮貌，我也不需要跟你說禮貌，我就直接懟他」。

陳澤耀（左）和太太雲鎂鑫都喜愛戶外活動。（陳澤耀提供）陳澤耀（左）和太太雲鎂鑫都喜愛戶外活動。（陳澤耀提供）

陳澤耀與雲鎂鑫從交往到結婚已長跑9年，兩人因登山熟識，2017年他來台灣宣傳電影《分貝人生》、她來參加越野馬拉松，雙方便相約見面，感情也因此增溫，他打趣說：「然後就被她騙了。」回馬來西亞後，他主動約雲鎂鑫看電影並告白。

陳澤耀（左）和太太雲鎂鑫都喜愛戶外活動。（陳澤耀提供）陳澤耀（左）和太太雲鎂鑫都喜愛戶外活動。（陳澤耀提供）

至於何時認定雲鎂鑫就是牽手走一輩子的對象？陳澤耀害羞表示，當年兩人在台灣都靠YouBike代步，「很難得有個女生會陪我騎YouBike、去我想去的地方，我們也都很喜歡戶外運動、登山、跑步，聊得很來」，雖是差4歲的姐弟戀，「我就認定是她了」，這幾年兩人歷經低潮，互相扶持、鼓勵，「所以就走到今天，很感激」。

陳澤耀（左）和太太雲鎂鑫都喜愛戶外活動。（陳澤耀提供）陳澤耀（左）和太太雲鎂鑫都喜愛戶外活動。（陳澤耀提供）

談到如何維持婚姻中的信任，陳澤耀表示已將手機Face ID和所有帳號密碼全數開放給太太，家中財務也由太太掌管，夫妻還有共同帳戶。認為信任是日積月累的。他平時只要有空就往朋友車庫跑，醉心於改車、修車，身邊幾乎都是年長男車友，與異性相處也懂得拿捏。

陳澤耀在《監所男子囚生記》飾演飾演菜鳥管理員「阿耀」。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）陳澤耀在《監所男子囚生記》飾演飾演菜鳥管理員「阿耀」。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

陳澤耀經常在外地拍戲，鮮少遇到主動暗示想更進一步的女藝人。他自認要懂得拿捏，曾有次工作安排，一位女演員想和他對隔天劇本，「她有跟經紀人和我們團隊說」，但助理沒多想，竟回她：「待會直接到房間聊。」他得知後嚇傻：「怎麼會這樣安排！到健身房。」當時他正好在健身房，便請女演員到那裡對戲，「團隊都在，這樣才是最好的安排，自己要懂得拿捏」。

陳澤耀因《頭文字D》愛上AE86，名下有2輛AE86。（陳澤耀提供）陳澤耀因《頭文字D》愛上AE86，名下有2輛AE86。（陳澤耀提供）

身為「愛車狂」，陳澤耀坦言沒買房，錢全花在賽車上，名下有7台車，他因《頭文字D》愛上AE86，車庫就停了2台。雖是老車不貴，但養車成本高，寶寶即將出生，被問是否考慮賣車？他捨不得這些「小老婆」，因為每一台車都有故事及紀念價值，幸好太太也支持，還跟他說：「AE86絕對不能賣。」但因老車沒有ISOFIX（嬰兒座椅卡扣），「我那時候整個瘋掉」，於是他想添購休旅車載小孩，但太太他嫌車太多不答應，最後談妥等生第二胎再買，他說主要考量太太的年紀，「再晚生會比較辛苦」，夫妻預計明年底備孕、後年迎接二寶。

陳澤耀在《監所男子囚生記》因欠債被迫入監當管理員，照顧「大哥」楊祐寧。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）陳澤耀在《監所男子囚生記》因欠債被迫入監當管理員，照顧「大哥」楊祐寧。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

監所職場喜劇《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。

陳澤耀在《監所男子囚生記》有逗趣演出。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）陳澤耀在《監所男子囚生記》有逗趣演出。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

