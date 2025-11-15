自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《左撇子女孩》再獲捷報！馬士媛、葉子綺國際影壇再獲重量級演員獎項

馬士媛以《左撇子女孩》獲得斯德哥爾摩國際影展最佳女演員，是台灣第一人。（光年映畫提供）馬士媛以《左撇子女孩》獲得斯德哥爾摩國際影展最佳女演員，是台灣第一人。（光年映畫提供）

〔記者許世穎／台北報導〕獲第62屆金馬獎9項入圍，並代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片的台片《左撇子女孩》在台上映好評不斷，台灣票房朝500萬關卡穩健邁進，隨著下週末華語電影最高殿堂金馬獎即將揭曉，《左撇子女孩》再傳國際影壇捷報，兩位主演分別在歐洲和北美拿下重量級演員獎項，讓全體主創信心加倍。

導演鄒時擎與身兼製作人、共同編劇及剪接的西恩貝克正，攜兩位女主角馬士媛及葉子綺巡迴北美宣傳，為美國上映及1月的奧斯卡國際電影造勢，黃鐙輝、林嫣、張允曦則為台灣宣傳勤跑映後活動。

在電影中飾演叛逆姊姊「宜安」的新生代女主角馬士媛，憑藉充滿爆發力與層次的精湛演出，榮獲第36屆斯德哥爾摩國際影展最佳女演員殊榮！這不僅是對馬士媛演藝生涯的極大肯定，更是台灣演員首次摘下此影展影后桂冠，為台灣電影歷史寫下嶄新的一頁。

在此之前，獲此殊榮的華語女星已是30年前、1994年《重慶森林》的王菲。對於這份驚喜的榮耀，馬士媛表示：「特別感謝斯德哥爾摩電影節的評審給予這份如此令人驚喜的肯定！能夠獲得這個獎項對我意義重大，真的非常榮幸。也很開心這部電影能夠去到斯德哥爾摩，讓大家看到台灣的美。」

除了獲獎，馬士媛也分享了近期在美國宣傳《左撇子女孩》時最讓她印象深刻的，是當觀眾看完電影後的回饋：「會發現即使文化背景不同，他們依然感受到片中那些關於人與人之間的愛，還有那些說不出口的情感。這份真實，好像真的是跨越語言和地域的。」她感動地表示很開心大家能有所共鳴，甚至有許多觀眾看完後直說想來台灣夜市吃吃喝喝、走走晃晃，「很讚！」

葉子綺（中）驚人的外語實力震驚國際影壇。（光年映畫提供）葉子綺（中）驚人的外語實力震驚國際影壇。（光年映畫提供）

片中最萌的存在、年僅9歲的台灣新銳演員葉子綺，今年已獲得金鐘獎提名外，也入圍本屆金馬獎最佳女配角，更於美國時間1月15日在洛杉磯獲得亞洲電影世界電影節「雪豹新星獎」該獎旨在表彰亞洲電影界中最具潛力與天賦的新生代演員。葉子綺在片中自然真摯的演技，成功征服了國際評審，葉子綺也真摯表示：「我會慢慢長大，繼續當一個快樂的演員。特別感謝 Netflix，以及所有幫助過我的人，謝謝大家。」。

興奮的葉子綺在領獎後開心分享：「才剛許願想要去好萊塢，沒想到現在人就已經到好萊塢了！」她雀躍地描述這次的洛杉磯之旅，除了出席盛會，還趁空檔吃了心心念念的速食店、到星光大道走一走，甚至規劃去迪士尼樂園玩。她感性地說：「我覺得我是世界上最幸福的小孩，謝謝宜靜讓我找回我的左手，還實現了我的夢想，我真的太開心了。」《左撇子女孩》全台上映中，第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日於台北流行音樂中心舉行。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中