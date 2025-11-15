自由電子報
娛樂 最新消息

豬哥亮親允拍紀錄片！兒疑似洩拍《大尾鱸鰻3》「這是不能說的秘密」

金馬《高雄有顆藍寶石》星光舞台活動；丁度嵐（左起）、黃西田、楊力州、豬哥亮兒子謝順福、邵大倫。（記者陳奕全攝）金馬《高雄有顆藍寶石》星光舞台活動；丁度嵐（左起）、黃西田、楊力州、豬哥亮兒子謝順福、邵大倫。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《高雄有顆藍寶石》今（15）日於2025金馬影展世界首映，導演楊力州今和出品人、高雄流行音樂中心執行長丁度嵐率豬哥亮長子謝順福、黃西田及邵大倫一同出席，謝順福除透露父親曾親口答應拍攝計畫，被問到是否有機會利用AI豬哥亮拍攝《大尾鱸鰻3》？當場語帶玄機表示「這是不能說的秘密！」

該片回望七零年代豬哥亮等秀場藝人的輝煌，導演楊力州透露，製作過程最大的挑戰是史料匱乏，「非常驚訝這樣的重要時刻並沒有被留下來，包括藍寶石歌廳的外觀一張照片都找不到，我還用3D建模方式重現，非常不可思議，居然沒有完整的照片。」他感嘆重建年代風華並不容易。

片中導演也透過AI重現豬哥亮的樣貌與神韻。楊力州分享，他花了半年時間「養」豬哥亮AI，並設定成以豬哥亮大哥的視角回應問題，「每次我問他，AI就會用第一人稱就是的豬哥亮大哥回應」。某次深夜他甚至被AI的逼真程度嚇到，謝順福當場笑說，「之後如果導演出國深造，可能就是AI報給他明牌！」

為了拍好這部片，楊力州重看72集的「豬哥亮的歌廳秀」。（記者陳奕全攝）為了拍好這部片，楊力州重看72集的「豬哥亮的歌廳秀」。（記者陳奕全攝）

為了拍好這部片，楊力州甚至重看72集的「豬哥亮的歌廳秀」，黃西田則補充，最早的藍寶石演出的錄影帶其實是偷偷錄下來的，只有老闆知情，演員們完全不知道：「後來的影像是三立開始才要正式錄影，那都是另外編好的東西，和一開始偷錄的氛圍不太一樣。」

談起當年的秀場生態，黃西田回憶，錄影帶普及後，歌廳秀逐漸沒落，台灣進入西餐廳秀場時代。他笑說曾和余天為工作直接住進藍寶石歌廳：「我和余天就住在地下室，我睡上舖他睡下舖。」他還說，那時的余天和日後的妻子李亞萍「根本還不認識」。

片中許多珍貴影像與資料，也來自導演的四處奔走。楊力州透露，許多劇照是在跳蚤市場挖到的，他更找到當年替豬哥亮設計髮型的理髮師：「他當時從英國留學回來，因為去英國學髮型，他就把當時披頭四髮型移到豬哥亮身上，所以我那時候才知道豬哥亮髮型原來是這樣來的。」

黃西田也補充，由於豬哥亮有明顯抬頭紋，設計師才會把瀏海放下來；由於「豬式髮型」太過鮮明，他曾在豬哥亮「出國深造」期間搭高鐵遇見他，被對方叫了綽號，但因為豬哥亮把頭髮往後梳，讓他一度認不出本人。

黃西田（左起）、豬哥亮兒子謝順福、邵大倫。（記者陳奕全攝）黃西田（左起）、豬哥亮兒子謝順福、邵大倫。（記者陳奕全攝）

謝順福則進一步透露，紀錄片其實得到了父親的默許：「他自己也同意啦！我有擲筊問他。」他笑說童年跟著爸爸進秀場，對「好多阿姨穿很少」印象深刻，外界關心未來是否會有AI技術催生《大尾鱸鰻3》謝順福則保留空間地回應：「還不一定唷，這是不能說的秘密！」

丁度嵐則表示，找楊力州執導是因為相信他能呈現秀場最真實的一面：「這是第一部紀錄秀場的紀錄片，希望可以挖一些有溫度的東西，藍寶石在台灣演唱會歷史它是斷片的，沒有人去記錄和收藏，我覺得要好好記錄這樣的東西，不然流行音樂為什麼要拍紀錄片？而且這一定要高流來做，會更有時代意義。」

至於製作該片是否有遺憾，或是忍痛沒放入的情節楊力州表示，最終沒能呈現黑道相關背景的部分，「因為很多人還在世，所以一些藝人受訪還不能講，不然就是不給訪，也說不出口」，讓他直呼可惜。

