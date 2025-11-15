自由電子報
娛樂 最新消息

中國男星詐死流出訃聞 神隱1個月復活挨轟：想紅想瘋了

孩子王親揭車禍真相。（翻攝微博）孩子王親揭車禍真相。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國饒舌歌手「孩子王Jake」爆出詐死風波，上月他傳出在美國發生車禍身亡，媽媽還在社群發出「訃聞」悼念兒子。沒想到「孩子王Jake」近日卻發聲分享近況，慘遭網友怒轟：「真的是想紅想瘋了」、「炒作」。

「孩子王Jake」不認炒作，對於「被死亡」有感而發表示：「車禍這件事讓我意識到，每天活著都是一份禮物，很可能明天你或你身邊所愛的人就突然不在了。」孩子王突然在粉絲群宣布：「KID is black」，他透露確實發生車禍，但當時手機遺失無法對外聯絡，出院買了新手機才看到死訊被傳出。

「孩子王Jake」解釋沒有公開闢謠的原因，「第一，我不在意那些收集證據、造謠、P圖的人；第二，我不想吃這個死人流量，所以想等事情冷卻後再說；第三，我那時候受了傷，想安靜、不被打擾地休息；第四，就是我這次回美國聯絡了幾個製作人，我想用這段安靜的時間把我下一張專輯做完。」

「孩子王Jake」昨天還轉發媒體報導，不滿表示：「就是因為怕有一群像你們這種行銷號和蒼蠅一樣，分不清楚事實就可以胡亂發布、引導輿論。」還反駁網友的攻擊：「不應該是去罵造謠我的人嗎？我什麼時候把生命當兒戲了？」

