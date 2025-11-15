（直擊）山下智久突嘆「好懷念4TOPS」！重現《改造野豬妹》掀回憶殺

山下智久今天舉行見面會，與粉絲互動逗趣。（HIGH HOPE提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕山下智久今天（15日）在南港Legacy Tera舉行三場限定Talk＆Mini Live活動，下午場滿滿的回憶殺，有粉絲拿著傳奇Jr.團體「4TOPS」的照片，讓山下智久忍不住感嘆：「好懷念～這是很有歷史的東西，謝謝！」

吉娜拿著4TOPS的照片，被山下智久點名。（記者廖俐惠攝）

4TOPS由山下智久、生田斗真、風間俊介、長谷川純組合，是人氣的小傑尼斯組合，出道呼聲極高，最後4人卻各奔東西，是不少粉絲心中的遺憾。今天山下智久重提4TOPS，掀起全場粉絲歡呼；此外還有粉絲告白，透露國中時看日劇《改造野豬妹》喜歡上山下智久，山下智久一聽，立刻做出劇中的「野豬力量～注入！」手勢，讓粉絲十分開心。這位女粉絲在台下希望能夠獲得山下智久的簽名，山下智久情商很高，委婉拒絕：「如果幫一個人簽，我會想幫大家簽，希望有機會能夠開簽名會。」

請繼續往下閱讀...

4TOPS的成員包括風間俊介、長谷川純、生田斗真、山下智久。（記者廖俐惠攝）

山下智久今年滿40歲，他有感而發，「老鷹到了40歲會飛不起來，牠會自己用嘴把羽毛拔起來，如果中途覺得太痛放棄了，那麼永遠就飛不起來了，就會死去。我想直接告訴大家我的心情，希望鼓起幹勁，繼續努力10年、20年，明年是我出道30周年，我會很努力的在天空翱翔，請大家繼續支持我。」粉絲也希望他到100歲依舊在舞台上閃耀，山下智久先裝作老爺爺唱《擁抱吧小姐》，接著表示：「我從粉絲身上獲得力量，努力全心全力付出，想讓大家看到更棒的演出。」最後他用中文「你愛我嗎？我也愛你」向粉絲告別，希望有機會再來與大家見面。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法