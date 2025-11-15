（直擊）山下智久投餵小籠包「騙你的～」 笑嗆台粉：沒健身不准吃

山下智久來台舉行見面會，與粉絲互動。（HIGH HOPE提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神山下智久今天（15日）在南港Legacy Tera舉行三場限定Talk＆Mini Live活動，3場共吸引3900名粉絲朝聖，好友周杰倫也送上花籃，寫著「Good Show」祝福。山下智久開場以主演日劇《詐欺花美男》的主題曲《擁抱我小姐》登場，唱到激動處還下跪，現場尖叫聲不斷。

周杰倫署名「Jay」送上花籃，祝福山下智久。（記者廖俐惠攝）

山下智久的見面會下午場開放媒體採訪，他分享已經不知道來過臺北幾次了，「如果去一個地方很多次，一出機場就會聞到那個味道，我來過台灣不少次了，有把味道跟記憶連在一起，一出機場就有很好吃的味道呢！」他透露此行品嘗了牛肉麵，大讚非常好吃。

山下智久獻唱《擁抱吧小姐》掀起回憶殺。（HIGH HOPE提供）

山下智久分享，曾經在歐洲待了一段時間，「會不自覺想要吃亞洲食物，可能是從小到大都被這樣的食物餵養長大，所以我到歐洲還吃了拉麵，尤其是納豆，在歐洲很難買納豆，回到日本的超商買到納豆很感動。」

聽到不少粉絲都能接受納豆，讓山下智久感到很驚訝，台下有粉絲大喊「臭豆腐」，山下智久也說：「對！臭豆腐，吃臭豆腐需要勇氣，好吃嗎？我覺得我有自信能吃，但不知道哪來的自信。」粉絲敲碗要山下智久要將吃臭豆腐的模樣拍成影片，山下智久也寵溺的說：「真拿你們沒辦法，那我就拍吧，我會去吃的！」

他在見面會上品嘗小籠包、珍珠奶茶，他還故意夾著小籠包作勢要投餵粉絲，讓台下粉絲像魚池裡面的魚一樣，瘋狂舉手。不過山下智久有夠壞，笑說：「騙你們的！我要好好珍惜，好想喝啤酒喔，超幸福的謝謝。」至於珍珠奶茶，山下智久則表示，平時不吃甜點，珍奶是吃完飯之後會想喝的飲品，「而且我今天有去過健身房，可以喝，我可以吃很多沒關係，但你們沒有去健身房，不要吃太多！」笑翻眾人。

現場準備了「台灣猜謎」，包括「哪個台灣地名不是來自日本？」、「台灣哪個地方有花火節？」、「台灣常用的插座是哪個？」，猜台灣水果時，山下智久看到釋迦直呼：「好像《航海王》喔！」笑說長得很像惡魔果實。由於粉絲們瘋狂給提示，山下智久大讚人很好，不過一度被粉絲誤導，山下智久幽默表示：「我剛剛相信大家，結果答錯了，如果這次再錯，你們就要給我去看100次MV！」互動相當逗趣。

