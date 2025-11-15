自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

葛兆恩砸7位數創追劇APP 被虧「瘋了」仍拚到底：大不了就失敗

葛兆恩（左）、紀成澔今（15日）出席直式BL劇《黑白原來是真的》慶功活動。（記者陳奕全攝）葛兆恩（左）、紀成澔今（15日）出席直式BL劇《黑白原來是真的》慶功活動。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「寶弟」葛兆恩、「Nelson」紀成澔今（15日）出席直式BL劇《黑白原來是真的》慶功活動。葛兆恩10日過28歲生日，他在活動上宣布砸了7位數、籌備一年多，開發直式劇App「OnReel」。

葛兆恩分享，剛提這計畫時，所有人都以為他在說夢話，「大家都說我瘋了」，他似乎看很開，「大不了就失敗，我本來就是悲觀主義者」，雖自認悲觀，但他卻是行動派，連辦演唱會、出資拍直式劇都被說瘋，他每件事照做不誤。

葛兆恩（左）、紀成澔今（15日）出席直式BL劇《黑白原來是真的》慶功活動。（記者陳奕全攝）葛兆恩（左）、紀成澔今（15日）出席直式BL劇《黑白原來是真的》慶功活動。（記者陳奕全攝）

談起如何慶生？葛兆恩透露與Nelson及劇組人員一起吃麻辣鍋，還收到製作人送的iPhone17，Nelson被問送了什麼生日禮物？他說：「我把自己送給他。」葛兆恩立刻說：「他生日我也會這樣子講。」之後則誇讚Nelson給了很多陪伴：「我本來想放棄一切，他讓我重拾表演的心情，碰到他讓我見識到另一個世界，原來還是可以這麼青春，本來想退出演藝圈。」

葛兆恩拍戲壓力大就會「低氣壓模式」，Nelson每次都能立刻捕捉：「我都問他是不是心情不好？」陽光性格把葛兆恩的陰暗面照到無處躲，葛兆恩也坦言：「每次看到他這麼陽光，我的陰暗面就要收起來一點，我覺得真正好的搭檔是可以互相鼓勵。」

葛兆恩（左）、紀成澔今（15日）出席直式BL劇《黑白原來是真的》慶功活動。（記者陳奕全攝）葛兆恩（左）、紀成澔今（15日）出席直式BL劇《黑白原來是真的》慶功活動。（記者陳奕全攝）

至於家人支不支持？葛兆恩表示，媽媽金友莊這次完全沒贊助，「她已經不敢贊助我了，因為她不懂這行在做什麼，我也希望靠自己。」倒是「阿寶」葛宸羽相當力挺弟弟葛兆恩，特地飛回台灣演戲，甚至在他拍吻戲時站在旁邊看得津津有味，還狂敲碗：「你們就是要多拍這種大家愛看的！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中