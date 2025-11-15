金馬影后抗癌成功！68歲陳秋霞淡出多年「劫後重生近況曝光」

陳秋霞近日迎來68歲生日。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金馬影后」陳秋霞淡出演藝圈多年，近日迎來68歲生日罕見露面，滿頭白髮卻是精神奕奕，極佳狀態難以聯想她曾於2016年罹患第2期乳腺癌、歷經8次化療的艱難時期，如今挺過病魔再度露出燦爛笑容，許多粉絲給予盛讚「自然老化美得自由。」

陳秋霞近日在社群分享生日照，寫下「今天我68歲啦」，感謝大家祝福並許願身體健康。畫面中，她穿著粉白條紋上衣，雙手合十露出招牌笑容，桌前擺著壽桃與花藝，背後「HAPPY BIRTHDAY」氣球布置營造溫馨氛圍，雖然髮絲全白，但膚況緊緻、氣色紅潤，讓不少粉絲驚呼根本看不出68歲。

1976年憑藉電影《秋霞》爆紅的陳秋霞，與鍾鎮濤曾因戲生情，一度被冠上「金童玉女」稱號，卻因聚少離多黯然分手，1981年她決定淡出演藝圈，嫁給馬來西亞「鋼鐵大王」鍾廷森，育有3名女兒，長年定居當地專注家庭。直到2016年，她因婦科檢查意外發現乳房異狀，確診第2期乳腺癌，切除左邊乳房及腫瘤，從影后人生轉而面臨艱難的抗癌挑戰。

當年，陳秋霞接受手術與8次化療，回憶掉髮過程，她坦言「是一撮撮掉下來，好像在演戲」，即使心驚仍保持正面信念，康復後的她積極呼籲女性提高健康意識，如今升格外婆、持續在社群分享生活日常，展現她始終樂觀的生命力。

