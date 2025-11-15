自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蕭煌奇開唱有條件「要求1+1」 原因曝光感動白冰冰

蕭煌奇（左）與李炳輝合唱《曲輝煌旅行社》。（民視提供）蕭煌奇（左）與李炳輝合唱《曲輝煌旅行社》。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，本週企劃「KTV熱門必播金曲」，邀請到霸榜常客金曲歌王蕭煌奇來到節目中，一出場演唱《我是男子漢》的蕭煌奇，白冰冰感動的說：「蕭煌奇已經在歌唱領域有一片天又這麼善良，現在邀請演出他都要求要1+1」，原因藏洋蔥讓全場驚呼超感人。

原來得知李炳輝生活困難賣琴、沒錢過生活，已經有知名度的李炳輝為了生活還去幫人家按摩，於是蕭煌奇每次演出都要求「附加1位」，帶著李炳輝一起演出，蕭煌奇提到：「新專輯《做一個惜情軟心的人》裡面有一首歌《輝煌旅行社》為李炳輝量身打造可以一起合唱演出」，真誠一片心感動眾人，白冰冰更說蕭煌奇真是「功德無量」。

蕭煌奇（左起）要求帶著李炳輝一起上節目，初衷感動白冰冰。（民視提供）蕭煌奇（左起）要求帶著李炳輝一起上節目，初衷感動白冰冰。（民視提供）

節目中從澎湖七美遠道而來的西湖村打擊樂團，由30幾位平均80歲的長輩組成的樂團，拿著鈴鼓、三角鐵、打擊鼓跟著蔡佳麟、莊振凱演唱《歡喜來恰恰》合奏，由村長呂汶駿擔任指揮，誇張的指揮以及認真的長輩們，雖然有的還沒跟到節拍，但現場氣氛熱鬧又溫馨。

蕭煌奇。（民視提供）蕭煌奇。（民視提供）

白冰冰笑說這一群長輩來到林口可算是翻山越嶺千里迢迢，在澎湖七美還組成「白冰冰演藝學院」都是她的粉絲，她也無條件提供歌曲素材讓他們使用，看到如此可愛的演出，主持人陽帆、白冰冰自認「符合長輩條件」也要親自演奏，於是全體歌手來賓們打擊樂器，陽帆擔任「超瘋狂指揮」每位歌手看得一頭霧水，還被白冰冰抗議要他不要再指揮，笑翻眾人。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中