蕭煌奇開唱有條件「要求1+1」 原因曝光感動白冰冰

蕭煌奇（左）與李炳輝合唱《曲輝煌旅行社》。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，本週企劃「KTV熱門必播金曲」，邀請到霸榜常客金曲歌王蕭煌奇來到節目中，一出場演唱《我是男子漢》的蕭煌奇，白冰冰感動的說：「蕭煌奇已經在歌唱領域有一片天又這麼善良，現在邀請演出他都要求要1+1」，原因藏洋蔥讓全場驚呼超感人。

原來得知李炳輝生活困難賣琴、沒錢過生活，已經有知名度的李炳輝為了生活還去幫人家按摩，於是蕭煌奇每次演出都要求「附加1位」，帶著李炳輝一起演出，蕭煌奇提到：「新專輯《做一個惜情軟心的人》裡面有一首歌《輝煌旅行社》為李炳輝量身打造可以一起合唱演出」，真誠一片心感動眾人，白冰冰更說蕭煌奇真是「功德無量」。

請繼續往下閱讀...

蕭煌奇（左起）要求帶著李炳輝一起上節目，初衷感動白冰冰。（民視提供）

節目中從澎湖七美遠道而來的西湖村打擊樂團，由30幾位平均80歲的長輩組成的樂團，拿著鈴鼓、三角鐵、打擊鼓跟著蔡佳麟、莊振凱演唱《歡喜來恰恰》合奏，由村長呂汶駿擔任指揮，誇張的指揮以及認真的長輩們，雖然有的還沒跟到節拍，但現場氣氛熱鬧又溫馨。

蕭煌奇。（民視提供）

白冰冰笑說這一群長輩來到林口可算是翻山越嶺千里迢迢，在澎湖七美還組成「白冰冰演藝學院」都是她的粉絲，她也無條件提供歌曲素材讓他們使用，看到如此可愛的演出，主持人陽帆、白冰冰自認「符合長輩條件」也要親自演奏，於是全體歌手來賓們打擊樂器，陽帆擔任「超瘋狂指揮」每位歌手看得一頭霧水，還被白冰冰抗議要他不要再指揮，笑翻眾人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法