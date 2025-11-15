自由電子報
娛樂 最新消息

《美麗的他》接棒來台！八木勇征萌比貓耳朵 全場400粉融化了

八木勇征搭乘BR189班機抵達松山機場。（記者王文麟攝）八木勇征搭乘BR189班機抵達松山機場。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣團體「FANTASTICS」的成員八木勇征即將在明天（16日）舉行「Cross O'ver」亞洲巡迴見面會，今天他搭乘BR189班機抵達松山機場，面對粉絲露出超級爽朗的笑容，心情看起來相當好。

八木勇征搭乘BR189班機抵達松山機場。（記者王文麟攝）八木勇征搭乘BR189班機抵達松山機場。（記者王文麟攝）

現年28歲的八木勇征今天身穿深色牛仔勁裝現身松山機場，吸引超過400名粉絲接機，站在粉絲前用中文大喊「謝謝」，有粉絲大喊「歡迎回家」，八木勇征也回應：「我回來了！」現場氣氛融洽。八木勇征粉絲福利做好做滿，比出臉頰愛心、貓咪耳朵的可愛手勢，相當寵粉。

八木勇征心情看起來相當好。（記者王文麟攝）八木勇征心情看起來相當好。（記者王文麟攝）

八木勇征出身於LDH旗下男團「FANTASTICS from EXILE TRIBE」，他在2021年演出BL日劇《美麗的他》人氣攀升，另一演員萩原利久在今年9月才來台宣傳寫真集，11月輪到八木勇征在明天傍晚5點將在南港Legacy TERA舉行「YUSEI YAGI 「Cross O'ver」 2nd ASIA FAN MEETING IN TAIPEI」見面會，這次想要好好品嘗美食，以及粉絲們希望他挑戰的臭豆腐。

八木勇征搭乘BR189班機抵達松山機場。（記者王文麟攝）八木勇征搭乘BR189班機抵達松山機場。（記者王文麟攝）

八木勇征演出的《我推成為我上司 全速前進》目前台灣也看得到，他在片中飾演曾是當紅演員的公司社長冰室旬，他認為冰室旬這個角色雖然外表完美，但私下仍帶點孩子氣，社長姿態與真實性格之間的反差，是自己詮釋時的重點。

八木勇征表示，原作播出時就在公司內部引起熱議，他自己也很喜歡其中的喜劇氛圍，因此這次能親自參與演出讓他充滿期待。他強調雖然題材相同，但這次是全新架構，觀眾可以當作另一個平行世界觀來欣賞。談到看點，他笑說愛理飾演的愛衣會有大量內心獨白，以飛快語速表達迷妹心情，這些片段將讓觀眾聯想到自己追星時的共鳴。

八木勇征坦言，自己也常面對外界正反意見，他選擇正視並從中找到成長的契機，認為「後悔」的感覺其實是種前進的動力。若真要成為某個領域的社長，他會先深入研究產業，直言「如果因此犧牲表演工作，會毫不猶豫拒絕」，展現對演藝事業的熱情，八木強調，作品是由許多人共同創造的寶貴時間，每一次拍攝都能遇見全新的自己，這正是他持續挑戰戲劇的理由。《我推成為我上司 全速前進》於friDay影音上架。

