韓星玉澤演的台中寶座？粉絲眼尖拍下 網友笑瘋

〔即時新聞／綜合報導〕韓國男團2PM成員玉澤演，於10月中旬抵台參與新劇拍攝，期間毫無明星架子，完全融入在地生活，讓粉絲又驚又喜，甚至不少網友在社群上傳，在台中各處偶遇歐爸的照片、影片，在今日上午，有一名網友搭車時，忽然發現公車上竟有「玉澤演坐過的」標示，引發粉絲討論。

玉澤演（11）日在IG更新多張照片，包括台中街景、台中公園、夜市食物，以及他搭公車的模樣。結果今日上午，就有網友搭公車時發現，公車椅背上竟被貼上「玉澤演坐過的」標示，貼文在Threads引發網友熱烈討論，讓大家看了直呼，「超好笑 下面還說請保持乾淨」、「可以註記台中市榮譽市民玉澤演的寶座」、「傳到ig給玉澤演看啦」。

從逛景點、吃遍台中美食，到IG限時動態分享台灣生活日常，玉澤演的魅力席捲整座城市，在台的這段期間也走訪國美館、台中市政府、宮原眼科、勤美誠品綠園道、彩虹眷村、審計新村等大批熱門景點，也在好友林柏宏推薦的Phase Coffee Roasters享用甜點。更驚喜的是，他多次現身夜市，大啖滷味、牛排、燒賣等台灣小吃，還曬出糖葫蘆照片，完全展現「在地人美食路線」。

被網稱「比台中人還熟台中」的玉澤演，在限動都用中文撰寫，不僅語氣自然親切，滿滿誠意更讓人感受到他的真誠。粉絲們也期待他接下來的拍攝日程，能留下更多暖心又可愛的台中日常片段。

