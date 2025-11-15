阿信爆五月天星二代「招蜂引蝶」 怪獸吐槽：沒辦法遺傳

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨（14日）晚進行「回到那一天」25週年巡迴演唱會的第124場，驚喜出現在舞台上的嘉賓正是五月天「星二代」，也是鼓手冠佑的正妹女兒「小玫瑰」劉芯妤，她最近才親自擔任製作人推出新歌，昨晚也公開首唱這首《朋友而已》。

五月天繼續忙於巡演，舞台上總有許多有趣互動。（相信音樂提供）

2006年五月天推出《為愛而生》，專輯中最後一首《胎音》裡收錄了剛呱呱墜地的小玫瑰的第一聲哭聲，經過了19年，如今的小玫瑰已亭亭玉立，昨晚在上海體育場舞台上，小玫瑰的乾爸阿信說：「獻給上海歌迷特別的禮物，今天不是她的哭聲，而是她的歌聲。」

牽著女兒小玫瑰出場前，冠佑在點歌橋點故弄玄虛說：「我最近手機一直收到一首歌，很想點這首歌，想知道這首歌到底要對我說什麼。」阿信接說：「你很關心她成長過程，身邊有男生離她越來越近，你會忍不住要問她是什麼關係？你打算守護她到幾歲？」愛女心切的冠佑總要「學長退散」，他說：「我給她很大的自由，音樂上。」小玫瑰除了演唱創作的新曲《朋友而已》，也與五月天合唱《玫瑰少年》。

冠佑（左）和女兒小玫瑰在舞台上開心擁抱。（相信音樂提供）

阿信也笑說：「看著小玫瑰長大，很懂事，難免身邊招蜂引蝶。」愛開玩笑的怪獸吐槽說：「沒辦法，遺傳。」瑪莎則虧冠佑：「爸爸很有才華，身邊也有很多。」阿信趕緊幫小玫瑰說話：「爸爸以前是主動的，不一樣，玫瑰是朵花，身邊有蜜蜂圍繞在所難免。」

五月天開唱，冠佑（左三）女兒小玫瑰（右三）當嘉賓合唱。（相信音樂提供）

事實上小玫瑰除了唱新歌《朋友而已》，她在新加坡也和知名音樂人李偉菘、李偲菘學音樂，陸續創作推出《微笑說再見》、《瞬間》、《So Far Away》等歌曲，五月天歌迷同樣很支持她。

