娛樂 最新消息

愛雅懷孕6個月增肉10公斤 「每天只睡5小時」曝身體變化

〔記者林欣穎／台北報導〕女星愛雅懷孕邁入6個月，近期與老公萬先生一起飛往韓國首爾旅行充電。她距離上次出國已經有2年之久，這次是因為老公要去參加運動賽事，她才決定愛相隨去當最佳啦啦隊：「因為閨蜜、老公要去參加國際運動比賽，我只能參加，不然前兩年因為副業忙碌工作、加上家裡年邁的狗狗，都讓我放不下心，這次的動力比較大，才讓我放下一切飛出去！」

愛雅懷孕胖了10公斤。（愛雅辣呦提供）愛雅懷孕胖了10公斤。（愛雅辣呦提供）

旅行期間，愛雅雖然是有孕在身，但體力卻是相當驚人，她形容：「本來以為會需要稍微調整行程，沒想到我第一天逛東大門就逛到3點，隔天10點又繼續逛，整整5天我都沒有累過，只要睡5個小時就飽了。」連同行的友人都很驚訝，這位孕婦比大家的體力都還好，而店員竟然也都沒有發現她的孕肚。

這次老公萬先生前往首爾參加「HYROX健身賽事」，愛雅透露老公想要挑戰自己，以前年輕時非常熱愛運動，但這些年忙碌工作變得很少時間運動，她鼓勵老公儲備體力，比賽當天愛雅在場邊熱情加油，更在現場大方放閃獻吻放送粉紅泡泡。

愛雅陪老公去首爾參加運動賽事。（愛雅辣呦提供）愛雅陪老公去首爾參加運動賽事。（愛雅辣呦提供）

至於身體近況，愛雅表示目前體重跟最巔峰狀態已經多10公斤，自己也會特別控制飲食體態，產檢時醫生更稱讚：「寶寶頭好壯壯！」嬰兒雙腿非常長，整體發展都是前段班。她也為兒子取了乳名「跳跳」，希望孩子活潑開朗、很有活力，健康最重要。

隨著秋冬來臨，愛雅所創立麻辣鍋品牌 「愛雅辣呦」進入旺季檔期，她一回國隔天就立刻開工上班，趕緊要把美味鍋物出貨給消費者，也投入新品開發的會議，依舊是工作狂個性：「孕婦的日常就是一樣照常上班工作，中間擠出時間來運動瑜伽，這會是我們最忙的季節，一定要天天努力上班！」

點圖放大header
點圖放大body
