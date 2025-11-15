自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

楊謹華女兒遭綁架 崩潰喊「我不是好媽媽」直播自白逼哭全場

林思廷（中）、詹子萱（右）在《看看你有多愛我》接連遭綁架，左為狄志杰。（晴天影像提供）林思廷（中）、詹子萱（右）在《看看你有多愛我》接連遭綁架，左為狄志杰。（晴天影像提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華在八大、Hami Video影集《看看你有多愛我》飾演網紅媽媽，精心策劃的「女兒綁架案」竟弄假成真，危機一發不可收拾，雙胞胎女兒林思廷、詹子萱接連身陷險境。面對鋪天蓋地的輿論壓力，楊謹華在直播鏡頭前哽咽自白：「我不是一個好媽媽！」揪心片段瞬間掀起熱議。紀培慧飾演的網紅經紀人也因炒作失衡而「黑化」，反轉程度再度引爆話題；鍾承翰則以刑警身份在旁見證母女情深，直呼拍攝過程「情緒被狠狠牽動」。隨著事實真相逐一浮現，大結局勢必再掀最強高潮。

林思廷（左）在《看看你有多愛我》與妹妹詹子萱先後遭綁架，歹徒強迫她們透過視訊連線與媽媽對質。（晴天影像提供）林思廷（左）在《看看你有多愛我》與妹妹詹子萱先後遭綁架，歹徒強迫她們透過視訊連線與媽媽對質。（晴天影像提供）

楊謹華在《看看你有多愛我》面對弄假成真的綁架危機，被迫接受網路公審。（晴天影像提供）楊謹華在《看看你有多愛我》面對弄假成真的綁架危機，被迫接受網路公審。（晴天影像提供）

劇中，楊謹華一手佈局的「假綁架」事件意外失控，不僅讓大女兒林思廷落入真正綁匪手中，連小女兒詹子萱也接連身陷險境。面對突如其來的危機，她只能透過視訊與女兒連線，甚至被迫接受網路公審，任由網友評判她是否稱得上「好媽媽」。幾場關鍵的視訊直播戲，不但將角色的母愛推向爆裂點，也深深牽動楊謹華本人情緒。她坦言：「在終於跟女兒視訊對話的那一刻，我打從心底覺得什麼都不重要了，我只想保護我的孩子。當時哭著向女兒坦白的那場戲，喊卡後我都還沒辦法平復情緒。」

楊謹華在《看看你有多愛我》面對弄假成真的綁架危機，被迫接受網路公審。（晴天影像提供）楊謹華在《看看你有多愛我》面對弄假成真的綁架危機，被迫接受網路公審。（晴天影像提供）

令人動容的是，戲裡戲外兩位「女兒」都成為楊謹華最堅強的情緒後盾。她感動分享：「那幾場視訊戲，思廷都有特別到現場陪我；即使鏡頭沒有拍到子萱，她也會在對面幫我對戲、給我情緒。」母女三人默契滿分，彼此間自然流動的情感，也讓母女重逢的橋段更加真摯動人。

詹子萱（左）在《看看你有多愛我》因急著尋找失蹤的姊姊而誤陷危機，右為狄志杰。（晴天影像提供）詹子萱（左）在《看看你有多愛我》因急著尋找失蹤的姊姊而誤陷危機，右為狄志杰。（晴天影像提供）

談到印象最深的一場戲，飾演異卵雙胞胎姐妹的林思廷與詹子萱不約而同選擇了「與媽媽的對戲」。林思廷特別提到那場在廢墟中等待媽媽營救的重頭戲，「拍攝時，我是真的在鏡頭後面看著媽媽對我說出她心裡的話，還向我道歉。那一刻我覺得凱希（林思廷角色名）應該真的長大了，因為她終於放下內心對媽媽的不解。」詹子萱則分享，最衝擊她的是「媽媽直播接受網路公審」的橋段，「讀劇本時還沒有那麼強烈，但現場看到媽媽的情緒整個爆發，真的完全衝擊我的心，當時覺得非常心疼。」

楊謹華（中）在《看看你有多愛我》有雙胞胎女兒林思廷（左）、詹子萱（右）。（晴天影像提供）楊謹華（中）在《看看你有多愛我》有雙胞胎女兒林思廷（左）、詹子萱（右）。（晴天影像提供）

面對網路公審，楊謹華在鏡頭前哽咽坦言「我不是一個好媽媽」，這段直擊人心的自白不只揪住觀眾，也讓在場演員心痛不已。飾演偵辦綁架案的刑警、同時是楊謹華角色青梅竹馬好友的鍾承翰回憶：「那場戲讓我印象非常深刻，我當下真的很難過，看著這麼好的一個朋友遭遇這樣的事，感受到她心裡承受的壓力，我也忍不住跟著泛淚。這場戲不只牽動大金（鍾承翰角色名）的情緒，也深深觸動了我。」被問到是否認為怡安是一個「失敗的媽媽」，鍾承翰不假思索回答：「我覺得不是！所有父母都是第一次當父母，像我的小孩現在6歲，我其實也只是個6歲的爸爸，我們都是跟著孩子一起學習、一起成長的。」

鍾承翰（左）在《看看你有多愛我》飾演偵辦綁架案的刑警，右為屁孩。（晴天影像提供）鍾承翰（左）在《看看你有多愛我》飾演偵辦綁架案的刑警，右為屁孩。（晴天影像提供）

此外，這次特別演出網紅經紀人「文捷」的紀培慧，角色因過度炒作話題而讓局勢失控，最終遭到楊謹華飾演的「怡安」斷然切割，也讓她一步步走向黑化邊緣。談起角色的情緒轉折，紀培慧表示：「文捷的社會化讓她相信，只要是為了幫助在乎的人，就算手段狡猾也沒關係。但當她被怡安割捨時，所有的付出和真心在瞬間好像都變得毫無意義。」她也坦言，角色的崩潰情緒極度真實，「人在理智斷線的時候，真的會有魚死網破的衝動，往往有些話、有些事一旦發生了，情誼就很難再修補，從此再見面也只能是最熟悉的陌生人。」

楊謹華（左）在《看看你有多愛我》與鍾承翰飾演青梅竹馬好友，因綁架事件意外重逢。（晴天影像提供）楊謹華（左）在《看看你有多愛我》與鍾承翰飾演青梅竹馬好友，因綁架事件意外重逢。（晴天影像提供）

紀培慧（右）在《看看你有多愛我》飾演心思縝密、手段狡猾的網紅經紀人。（晴天影像提供）紀培慧（右）在《看看你有多愛我》飾演心思縝密、手段狡猾的網紅經紀人。（晴天影像提供）

紀培慧在《看看你有多愛我》飾演網紅經紀人，因過度炒作話題導致局勢失控。（晴天影像提供）紀培慧在《看看你有多愛我》飾演網紅經紀人，因過度炒作話題導致局勢失控。（晴天影像提供）

《看看你有多愛我》全劇共6集，每週日晚間8點，全台電視頻道由八大戲劇台獨家首播，OTT頻道則由中華電信MOD、Hami Video同步獨家播映，每週連播2集。大陸騰訊視頻同步首播。香港、澳門由Now TV 同步獨家播映。12月1日起，新加坡Singtel劇樂酷全集上架，以及將於2026年2月3日起，每週一至四晚間9點10分在新加坡佳樂台播出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中