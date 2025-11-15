自由電子報
娛樂 最新消息

SJ希澈《我結》台灣老婆來了！郭雪芙低調現身大巨蛋：歐巴超帥

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國天團SUPER JUNIOR昨天（14日）起在大巨蛋連唱三天，希澈暌違8年隨大隊站上舞台，受到矚目。成員在台上透露有知名演員來到現場，原來郭雪芙就是其中一位，大讚希澈歐巴跟成員都太帥了。希澈則認證郭雪芙是真粉絲。

希澈（左）與郭雪芙曾是《我們結婚了》的人氣CP。（翻攝自IG）希澈（左）與郭雪芙曾是《我們結婚了》的人氣CP。（翻攝自IG）

《我們結婚了》曾在2013年推出過國際版，希澈、郭雪芙是第二季中的人氣夫婦，此次郭雪芙來台SJ的演唱會，不忘與希澈的大型海報合影，比出一個大大的愛心。她以韓文在IG發文：「謝謝歐巴呈現了一場非常帥氣的表演，歐巴跟哥哥全都超級帥，今天結束後好好休息，明後天我都會繼續為你們應援，真的非常感謝，真是非常漂亮、非常精彩的表演。」

希澈與郭雪芙在IG上互動。（翻攝自IG）希澈與郭雪芙在IG上互動。（翻攝自IG）

希澈（左）與郭雪芙曾是《我們結婚了》的夫婦，網路上有不少兩人之間的合照。（翻攝自X）希澈（左）與郭雪芙曾是《我們結婚了》的夫婦，網路上有不少兩人之間的合照。（翻攝自X）

希澈也轉發郭雪芙的發文，回應：「謝謝雪芙！！雪芙是自己搶票來看演唱會的，演出前後都沒找我就離開的雪芙， 以真粉絲模式觀賞演出的雪芙。」郭雪芙事後再次轉發，表示因為不想打擾歐巴跟成員們準備，所以安靜地看完、安靜地離開了。

