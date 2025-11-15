自由電子報
娛樂 日韓

SJ大巨蛋開唱！鼎王直接搬到後台 超豪華自助餐曝光

利特今天凌晨開直播，與粉絲分享大巨蛋首日心得。（翻攝自YouTube）利特今天凌晨開直播，與粉絲分享大巨蛋首日心得。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王SUPER JUNIOR昨天（14日）起在大巨蛋連唱三天，後台美食眾多，沒想到始源最愛的「鼎王」等美食竟然直接搬到後台，為成員們料理，簡直是成員們吃豪華自助餐，引發網友熱烈討論。

東京油組總本店出現在SJ後台。（翻攝自IG）東京油組總本店出現在SJ後台。（翻攝自IG）

SUPER JUNIOR首度登上大巨蛋，隊長利特今天深夜開直播，聲音有些沙啞地說：「喉嚨好痛，還有兩場呢，只能用盡全力了！」他表示，其實團隊有些拜託他冷靜，不要在第一天就把能量耗盡，不過因為太有趣、太好玩了，「我收到了這麼多的愛，我能回報的也只有這樣了」。他聽到臺北大巨蛋3萬名觀眾的喊聲，以及粉絲們準備的應援驚喜，忍不住大讚太厲害了。

SJ圭賢曾經介紹過的雙月。（翻攝自IG）SJ圭賢曾經介紹過的雙月。（翻攝自IG）

始源最愛的鼎王麻辣鍋前進SJ後台。（翻攝自IG）始源最愛的鼎王麻辣鍋前進SJ後台。（翻攝自IG）

值得一提的是，此次演出後台備足成員們愛吃的台灣美食，從主食雙月、鼎王、東京油組總本店、六米滷味到甜點甜滿牛軋餅、蘋果西打都不放過，並為團體SUPER JUNIOR與團隊工作人員製作印有成員名字的造型馬卡龍，相當有心。

