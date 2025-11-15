黃明志提謝侑芯「拍OF不代表是不正經的人」 網友一句話嗆爆

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，13日獲釋後，昨（14日）首次發文交代被拘留期間如何被問案錄口供，另外也提到眼看著一個人（指謝侑芯）在他面前離世，難過且無助。不過由於黃明志發文最後一句充滿爭議，因此也引發網友熱烈討論，不少網友還留言嗆他。

黃明志原文最後提到「職業是不分貴賤的」，希望大家不要網暴謝侑芯，但爭議太大，網友覺得他不尊重死者，因此他重新編輯發文，將內容改為：「希望大家不要戴著有色鏡看待別人的職業，拍OF（指OnlyFans，成人社交平台，付費訂閱內容）不代表她就是不正經的人，請不要再網暴往生者了。」之前謝侑芯閨密謝薇安曾爆料，過去謝侑芯拍OF月收入曾上看7位數。

對於黃明志的修文，網友還是覺得很過分，由於之前大馬媒體曾報導，他這次在謝侑芯命案爆出前，曾先被大馬警方驗出4種毒物的陽性反應，因此有網友留言嗆他：「被驗出4種毒的，才是不正經的人。」另外也有網友好奇，黃明志刻意寫出謝侑芯「拍OF」，是否想帶風向，兩人之間不是「約炮」，而是「買賣交易」？

