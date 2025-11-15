曾被封為「台版中森明菜」 民歌玉女為登大巨蛋返台現在長這樣

〔娛樂頻道／綜合報導〕「民歌大團圓」演唱會，11月22日即將登上大巨蛋馬拉松開唱，一如演唱會名稱，為了這場民歌盛會，許多旅居海外的歌手也紛紛返台「團圓」，最近周治平分享練團彩排照，也讓久違的「民歌玉女」鄭麗絲近況曝光。

鄭麗絲曾是許多粉絲的偶像女神。（資料照）

鄭麗絲曾以清亮嗓音唱紅過《何年何月再相逢》，是許多粉絲心中的偶像女神，過去曾被封為「台版中森明菜」 ，她旅居美國西雅圖，為了這次大巨蛋演唱會，積極鍛鍊體能、減重、拉嗓練唱，歌迷也好期待她能重現這首經典的《何年何月再相逢》。

鄭麗絲曾被封為「台版中森明菜」。（資料照）

鄭麗絲（中）返台參加「民歌大團圓」演唱會，為演出彩排。（翻攝自臉書）

周治平分享彩排照並談到：「排練到了最後階段，老朋友鄭麗絲也從西雅圖回來，加入演出的陣容。」鄭麗絲當年算是搭上校園民歌末班車的歌手之一，後來唱片公司還曾安排她和齊秦、童安格合唱，這次返台之前她曾談到：「想到可以一次見到那麼多舊友，真的太開心了！也好想念台灣小吃啊！」接下來就等22日當天重新站在久違的舞台，用歌聲和粉絲交流，「民歌大團圓」演唱會，購票可洽拓元售票系統。

