白目網紅硬抱亞莉安娜下場曝光 粉絲痛心觸發曼徹斯特恐攻回憶

〔娛樂頻道／綜合報導〕賣座續集電影《魔法壞女巫：第二部》日前在新加坡聖淘沙舉辦盛大的亞太首映會，澳洲網紅Pyjamamann卻在現場鬧事，衝向女主角亞莉安娜還一把抓住她，驚人舉動嚇壞全場。外號「Pyjamamann」的男子Johnson Wen其實是名慣犯，他已在新加坡被控公共滋擾罪，面臨最多3個月監禁或是可處新幣2000元（台幣4.7萬）的罰款。

亞莉安娜宣傳電影《魔法壞女巫：第二部》，遭網紅亂入嚇壞。（法新社）

向來喜歡鬧事的Pyjamamann，衝向藝人的舉動引來全球網友的罵聲，事後還在社群上傳自己衝向亞莉安娜的片段，看來完全沒有悔意。最讓粉絲不滿的是，亞莉安娜2017年在曼徹斯特的演唱會遇到爆炸案，因此罹患創傷後壓力症候群（PTSD），這次Pyjamamann的脫序舉動，恐讓亞莉安娜勾起內心傷痛的回憶。

西洋小天后亞莉安娜2017年5月在英國曼徹斯特體育館開唱，當時遇到自殺炸彈客恐攻，造成22死、119人受傷的慘劇。她在事發兩年後，自爆罹患PTSD，更說腦部掃描宛如「世界地圖」，之後表示並非想嚇大家，「我只是很驚訝，也想鼓勵大家去做腦部檢查，好好照顧自己」。

