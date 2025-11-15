自由電子報
娛樂 電影

瑪格羅比性感露美背及胸前風光！穿夢幻白紗大談禁戀

〔記者許世穎／綜合報導〕「小丑女」瑪格羅比與近期以「科學怪人」一角走紅的男星雅各艾洛迪，在新片《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀！電影不僅劇情發展戲劇化，故事場景、人物服裝也採大膽配色與設計，為影迷帶來極度震撼的視覺體驗。

瑪格羅比（右）和雅各艾洛迪在《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀。（華納兄弟提供）瑪格羅比（右）和雅各艾洛迪在《“咆哮山莊”》上演絕美愛戀。（華納兄弟提供）

電影由曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎的導演艾莫芮德芬諾執導，以其獨特風格重新詮釋英國文學作家艾蜜莉勃朗特的同名小說。瑪格羅比和雅各艾洛迪分別飾演一對青梅竹馬：凱西和希斯克里夫，兩人萌生禁忌之愛，卻在命運捉弄下分離。

瑪格羅比在《“咆哮山莊”》為愛步入荒涼的迷霧高原。（華納兄弟提供）瑪格羅比在《“咆哮山莊”》為愛步入荒涼的迷霧高原。（華納兄弟提供）

沒想到多年後希斯克里夫回到咆哮山莊，兩人重逢卻掀起家庭風暴，發展出一段充滿慾望、愛情與瘋狂的史詩故事。電影片名特別加上引號，預示本片將大膽刻劃這段撼動時代的愛情。預告更引用書中經典名句「陪我直到永遠、不顧一切、令我發狂」勾人遐想，為影迷、書迷帶來嶄新的觀影感受。

該片昨（14）日發布正式預告，瑪格身穿夢幻新娘白紗，性感露出美背及胸前風光，為愛步入壯觀卻荒涼的迷霧高原。雅各艾洛迪則展現壯碩身材，又以一席時尚西裝優雅現身，同時駕馭粗曠野性、高雅氣質兩種截然不同的風格。《“咆哮山莊”》將於2026年2月13日在台上映。

《“咆哮山莊”》正式預告：

