Lady Gaga想當媽了！痛揭瘡疤「數度精神崩潰送醫」 未婚夫用愛讓她重生

〔記者邱奕欽／台北報導〕「Lady Gaga」女神卡卡近日坦承過去在精神崩潰邊緣徘徊，甚至嚴重到被家人形容「已經不像原來的姊姊」，她也首度公開與未婚夫麥可波蘭斯基（Michael Polansky）的婚禮進度，同時透露現階段「最渴望當媽媽」，不過她卻在戀愛與精神健康之間曾拉扯到幾近崩裂。

Lady Gaga提到，2017年拍攝電影《一個巨星的誕生》期間，為控制疼痛症狀而服用鎮痛藥，電影殺青後又馬上投入《Joanne》世界巡演，極度壓力下最終心理崩潰，妹妹有一天甚至對她說「我已經看不見我認識的姊姊了...」這才驚覺情況失控，因此緊急停下巡演。

「女神卡卡」Lady Gaga。（美聯社）

Lady Gaga透露，那段期間心理狀況惡化到需要送精神病院接受精神科治療，「我徹底崩潰了，那真的很可怕。我有一段時間完全不知道自己還能不能好起來，我很幸運還活著。」經歷多年治療，Lady Gaga逐漸恢復，形容自己成為「一個健康完整的人」。

Lady Gaga坦言目前「最渴望當媽媽」，未婚夫波蘭斯基在她生命中扮演關鍵角色，是陪她度過低潮的重要支柱，也成為新專輯《Mayhem》的靈感來源之一，「他相當照顧我，我以前從來沒被這樣愛過。同時他也讓我明白，我的生命是重要的，是珍貴的！」

