《大嘻哈》艾蜜莉近況曝光 火拚韋禮安唱到跳起來

〔記者陽昕翰／台北報導〕韋禮安為了話題影集《監所男子囚生記》獻唱主題曲《不開心就跳起來》，攜手《大嘻哈》饒舌歌手艾蜜莉AMILI合作，起初韋禮安聽到歌曲就覺得跟以往的風格完全不一樣，充滿著突破性及趣味。

韋禮安攜手艾蜜莉打造監獄喜劇主題曲。（索尼提供）

韋禮安接到《監所男子囚生記》主題曲演唱邀請，立刻覺得「監獄喜劇」是非常新奇又讓人好奇的題材，「一般人對監獄的想像都比較沉重，但這次是用喜劇的方式去呈現，我一看到企劃就覺得『哇，這個很特別』，也很好奇自己的音樂能怎麼和這樣的題材結合。」

韋禮安談到：「那種跳躍、帶點調皮的能量，讓我馬上就有畫面感。」而他在錄音的時候，歌一唱下去身體就會不自覺跟著節奏一起動，他笑說：「我在錄音室邊唱邊想跳，整個人像被歌曲的能量拉著走，幾次甚至差點真的跳起來！那種『唱到會讓人想跳上跳下』的感覺很難得，也讓這次錄音變得特別投入、特別好玩。」

新生代饒舌歌手艾蜜莉。（索尼提供）

艾蜜莉AMILI第一次參與OST的饒舌創作，他表示：「這次的創作不只是針對劇中某個角色，也讓我首次嘗試與華語流行音樂合作，因此花了很多時間揣摩角色語氣與情境，希望在每一句Rap都能讓觀眾產生畫面感與情緒共鳴。」

