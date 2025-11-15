自由電子報
娛樂 電視

秀蘭瑪雅拍八點檔憂斷片 「一夜沒睡」爆味覺消失

〔記者李紹綾／台北報導〕台語歌后秀蘭瑪雅客串民視八點檔《好運來》，一踏進攝影棚就受到老朋友錦雯熱情迎接，一連串問候讓她笑說：「這是我第二次來，好像回娘家。」上次她與藍葦華對戲就已緊張到不行，沒想到這回雖然有經驗，心情仍舊「抖到不行」，她不禁自嘲：「演戲真的跟唱歌完全不一樣！」

秀蘭瑪雅（右）客串《好運來》，老友錦雯（左）熱情迎接。（民視提供）秀蘭瑪雅（右）客串《好運來》，老友錦雯（左）熱情迎接。（民視提供）

錦雯事前翻了秀蘭瑪雅的台詞本，忍不住笑問：「妳的台詞超生活耶！到底在焦慮什麼？」沒想到秀蘭瑪雅立刻大叫：「我很多段耶！這次台詞比上次多好多。」她更爆料，從前一天拿到劇本開始就沒睡覺，一直狂背台詞，「就是希望能把所有台詞都吃進去」。

聊到背台詞的壓力，秀蘭瑪雅苦笑：「唱歌你來問我都沒問題，但演戲、背台詞我真的會怕。」看她越講越慌，錦雯立刻啟動「臨時補習班」模式說：「來啦！我陪妳一起對台詞。」

秀蘭瑪雅（左）客串《好運來》，老友錦雯（右）熱情迎接。（民視提供）秀蘭瑪雅（左）客串《好運來》，老友錦雯（右）熱情迎接。（民視提供）

兩人隨即在片場即興排練，秀蘭瑪雅順順地背完第一段，讓錦雯驚呼：「妳完全沒錯，一字不漏耶。」儘管如此，秀蘭瑪雅仍坦承：「我有時候會突然斷片，就是怕拖到大家。」

錦雯則耐心安慰：「放心啦，我以前才是NG王，我懂。而且當演員就是不能有羞恥心。」她分享剛拍八點檔時緊張到吃東西「沒味道」的經驗，讓秀蘭瑪雅秒附和：「真的，便當很好吃，但我緊張到吃不出味道。」

