泰財閥開虐中國高管！《吾岸》尺度炸裂玩「最瘋虐戀」

〔記者鍾志均／綜合報導〕號稱年度高張力虐戀影集《吾岸》以泰國財閥、禁忌戀情為背景改編知名作家蘇二兩同名小說，打造一場關於慾望、控制與靈魂救贖的世紀糾纏。

《吾岸》故事圍繞一場 「極端控制慾攻 VS. 人間清醒受」 的世紀大對決；由雲旗飾演的泰國財閥三少爺樊霄是一位極端控制慾霸總攻，他冷峻陰鬱，將愛情視為一場「遊戲」與「獵殺」。

雲旗（上）飾演樊宵、下為郝熠然飾演的游書朗。（GagaOOLala提供）

對手戲演員則對上郝熠然飾演的中國藥企高階主管游書朗，這位「人間清醒」的堅韌受理性克制、外冷內熱，做事周全卻敢愛敢恨。當這兩種極端靈魂相撞，一場關於慾望與道德的角力正式展開。

兩人結緣始於一場追尾車禍，泰國財閥繼任者樊霄在事故中結識游書朗，然而樊霄內心的童年陰影，讓他將游書朗的真摯視為「偽善」，點燃了戲謔與控制對方的慾望。

郝熠然（左）和雲旗展開虐戀。（GagaOOLala提供）

劇集結合了泰國財閥的神秘與陰狠，以及華裔精英在曼谷商界中的權謀鬥爭，讓整體質感和戲劇性遠超一般的BL劇。樊霄必須付出巨大的代價，迫使自己和游書朗徹底放手，並最終踏上默默守護、重新贏回愛人的「追愛火葬場」。

《吾岸》於今（15）在GagaOOLala每週六上架。

