陳零九閃兵無限期停工 遭爆態度不佳反擊：你們比我爛好幾倍

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳零九陷入閃兵風波，他誠心向社會大眾道歉，並無限期暫停演藝工作。正在停工的他昨晚在社群發聲反擊週刊的報導，急撇「犯後態度不佳」，他喊冤：「我在整個過程中完全配合，並把所有我知道的內容都交代的清楚明白。」最後更忍不住開砲：「我知道自己很爛，但你們真的比我爛好幾倍，真的很可悲。」

陳零九表示：「首先，我真的不想在這個時間點發文，因為目前司法調查仍在進行，我也不希望影響任何程序。但事件從一開始就出現了許多不實報導，實在不得不針對這些不實報導說明一下；媒體一開始寫我『關機不接電話』，這完全不是事實。當時我只是開了『勿擾模式』。」

陳零九。（資料照，記者潘少棠攝）

陳零九還原當天警方持搜索票，他不可能逃跑，「我是本來就在朋友家，不是發生事情後才躲到朋友家。是警察到了我家發現我不在，才聯絡我。警方打了許多通電話，開勿擾模式的第一通本來就會轉接語音信箱，我並不是刻意不接，我看到未接來電就立刻聯繫警方了。」

對於被爆「態度不佳，至少要被求刑一年以上」，他解釋：「檢察官補充書面上的內容是我的常備役役期是一年以上，並不是因為什麼態度問題求刑一年以上。補充書裡的其他量刑也都寫得很清楚，並沒有我是特例的情況，也不是媒體講的『因為我態度不好所以一年以上』。請不要再自行解讀。」

陳零九表示自己正在深刻反省，「自知錯誤已經發生，如今也只能想辦法補救當年的無知之舉，也會感到愧疚，對不起那些工作夥伴，只是我明白這些情緒並不能改變什麼，日子還是要繼續，現在的我坦然面對。」提到已暫停所有演藝人員身分相關的活動，「卸下這個身分的我就是一個普通人，但唯獨音樂我不會停止創作，寫下自己人生發生的任何事，是我一直在做的事。」

