（直擊）SJ借用大巨蛋「邀請中職球團來看」始源笑：富邦的氣還在

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王SUPER JUNIOR成為第一組登上臺北大巨蛋開專場的韓國團體，今天（14日）首場結束，他們透露有邀請中職球團來看演唱會，感謝他們的到來。今年東海、銀赫為中信兄弟開球，利特、始源及神童則是為富邦悍將表演，這次在棒球場演出，邀請球團來參加，相當有心。此外，師弟團NCT「威神V」的肖俊、錕也坐在觀眾席，現場還有知名演員當座上賓。

SJ超有心，邀請中職球團來看演唱會。（讀者提供）

始源穿上遠雄的球衣，還紮在褲子裡面，始源被說「你這樣很像棒球選手」，他笑著回應：「因為富邦的氣還在。」最後他表示：「光是能夠在這裡看到這樣的光景，非常感謝及光榮。」他用中文提醒大家：「回家注意安全，在夢裡面見面。」

威神V的成員到大巨蛋欣賞師兄SJ的表演。（讀者提供）

銀赫表示：「之前的巡迴，我是無心的說要去大巨蛋，真的是傳說中才提到的SJ的人氣，終於用我們的雙眼來見證了。我們真的非常感受到我們台灣粉絲這麼真心喜歡我們SJ，以後也會繼續努力，回報大家的愛。」圭賢則是突然說出「我超」，讓全場一度傻眼，還以為是罵髒話，原來他是要說「我超愛你」，虛驚一場。

利特稱常常來台灣，「聽說台灣人喜歡有人情味的人，就是我，就是我們的SJ！」利特自誇是GQ台灣的年度代言人，「希望大家可以把我們稱為是台北的榮譽市民」，成員吐槽他：「不要再說私事！」利特還是繼續說：「就算在KKBOX創造不敗紀錄，我們在大巨蛋創下連續3天的輝煌紀錄，就是因為各位的愛意跟約定，我們會用盡全力、永遠回報。」

