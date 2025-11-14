自由電子報
娛樂 最新消息

（直擊）SJ希澈太感謝！扯利特襯衫當眾露點 深夜時段重口味上菜了

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王SUPER JUNIOR成為第一組登上台北大巨蛋開專場的韓國團體，今天（14日）起在大巨蛋連唱三天，預計將吸引9萬人次朝聖。最愛稱E.L.F.（粉絲名）是「我的老婆」的銀赫，在發言之前，始源笑說：「銀赫今天很多老婆！」希澈則爆料銀赫媽媽今天也有來，銀赫也搞笑向台下的媽媽介紹「這些都是我老婆」，笑翻全場。

SUPER JUNIOR一字排開，向粉絲大喊「回來了」。（讀者提供）SUPER JUNIOR一字排開，向粉絲大喊「回來了」。（讀者提供）

為與粉絲更近距離接觸，成員更坐上花車繞場，邊唱著《No Other》一路上不停與粉絲互動，他們分為兩車隊伍，由厲旭、利特、藝聲、東海一車，以及銀赫、神童、圭賢、始源、希澈一車，不論是比心、親切揮手打招呼、凝視歌迷各種福利樣樣有，誠意滿滿，讓老婆們尖叫不斷。神童在下車之後，似乎還意猶未盡，表示：「人真的好多喔，可以再轉一圈嗎，近距離見到大家很好。」

他們唱到《Our Love》時閃起一片燈光，美麗的排字「E.L.F.愛心SUPER JUNIOR」照亮大巨蛋。第二個則是手幅應援，寫著「這個愛心代表我屬於你，而那個人就是你」，由於台灣E.L.F.應援花招多出名，連銀赫都亂掉，用中文說手幅應援是第一個，東海立刻更正：「這個是第二個才對！」始源、銀赫也說很期待明天的應援。看到粉絲送禮物給他們，利特表示也要回送禮物給粉絲，9人驚喜獻唱中文歌《至少還有你》，誠意滿滿。

SUPER JUNIOR換上動物裝，造型超可愛。（讀者提供）SUPER JUNIOR換上動物裝，造型超可愛。（讀者提供）

演唱會在唱到《Miracle》進入下半部演出，9位成員換上可愛的動物睡衣，老少年們童心不滅，在台上玩得不亦樂乎，接著輪流以SJ-M、SJ-T等小分隊身分現身，送給粉絲超萌版本的《迷（Me）》、《Rokkuko》，現場宛如派對，台上、台下都玩成一片。還以為動物裝就代表演出接近尾聲，沒想到他們竟然又換了一套黑色的勁裝上場，帥度爆表，大唱《A-CHA》，神童還來了一場SOLO舞蹈，氣氛超嗨。

希澈扯開利特的襯衫，掀起尖叫。（讀者提供）希澈扯開利特的襯衫，掀起尖叫。（讀者提供）

演唱會的重頭戲在晚間10點之後才開始，SJ終於帶來最新主打歌《Express Mode》，再次炒熱氣氛，接著《Mr.Simple》、《BONAMANA》簡直把現場變成夜店，東海尤其之帥，大背頭髮型搭配深V，拿下墨鏡的那一刻簡直帥到發瘋，甚至變出玫瑰花，讓粉絲快發瘋。更瘋的是希澈，竟然當場扯開利特的襯衫，露出健壯的肌肉，讓現場爆出尖叫聲。之後唱到《金錢世界》，利特又自己露出肌肉，不愧是被吐槽「最愛脫」的隊長。

