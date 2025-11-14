自由電子報
娛樂 最新消息

「年收破億」高富帥CEO街頭徵婚踢鐵板！ 網揭：畫錯重點了

「年收上億」CEO網紅潘天鴻上街盼尋得志同道合的另一半，下場竟是直接被社死。（翻攝自影視颶風網站）「年收上億」CEO網紅潘天鴻上街盼尋得志同道合的另一半，下場竟是直接被社死。（翻攝自影視颶風網站）

〔娛樂頻道／綜合報導〕一名身高181公分的29歲斯文帥哥，在路上拿著徵婚告示牌，想尋找志同道合的婚姻伴侶，竟然連「年過40」的二婚阿姨們都對他不感興趣。網友們看完影片後，直給出評語「根本畫錯重點」了！

一名在擁有近1500萬粉絲的中國網紅潘天鴻（Tim），近日在拍攝Q&A影片時，接下粉絲留言「街頭相親」的挑戰，親自現身杭州當地知名「相親角」，卻因自述只有初中學歷、還離過婚，現場履遇「社死」場面，引發網友熱議。

當天，這位知名網站的29歲CEO，帶著攝影機和徵婚告示，以真實身分「杭州本地男孩、29歲離異男」現身相親勝地，徵婚告示寫著：


性別：男
出生：1996年5月16日（屬鼠、金牛座）
身高：181公分
國內學歷：初中
婚姻狀況：離異單身
職業：攝影師、視頻製作相關
家庭狀況：獨生子，父親職業快遞相關，母親照顧家庭
興趣：下象棋、不打遊戲
計畫：準備購買車與房


雖然潘天鴻不忘強調自己「三觀正，態度良好，好學，性格開朗活潑」，，附上的個人照也是斯斯文文，屬於陽光型男一派。但下場就是在望了一眼徵婚告示後，隨即給他一個「謝謝，再見不送」的表情。

網友們看完影片，認為潘天鴻完全沒提到自己是「上億年收入」的影視颶風CEO身分，強調「初中學歷+離過婚」根本是婚姻市場毒藥，笑揭潘天鴻是「故意」一開始就畫錯重點，就怕吸引拜金女靠過來！

