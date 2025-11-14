致敬3名導變「命名大會」 網異想天開湊團名

蔡明亮（左起）、侯孝賢、楊德昌。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《宿怨》、《仲夏魘》名導亞瑞阿斯特帶著新作《瘋狂小鎮愛丁頓》來台參加金馬影展，一開口讓影迷耳朵打開；他深情告白很愛40年前的台片，更點名最愛「楊德昌、侯孝賢、蔡明亮」，不料影迷突然開啟「台灣電影三大導演」取名大賽，答案花招百出。

影迷表示「欸？這三位導演……居然沒有固定組合稱呼」、有網友一秒暴走說「這組合怎麼可能沒名字？來，我先！」只見留言創意很狂，有人稱「台灣電影三巨頭」、「台灣電影御三家」，「乾脆學漫威叫侯楊蔡宇宙」，影評人則最常使用「侯楊蔡」，另外也有人寫道「金三角」，沒想到也有網友搞笑說：「侯昌明（侯孝賢、楊德昌、蔡明亮）。」

資深影迷紛紛跳出補充，3大導演被並列提及已是常態，雖沒口號式稱呼，但早就被視為台灣電影美學的支柱；網友笑說：「這就是台灣電影的復仇者聯盟啊」、「但為什麼不放李安？」讓留言區瞬間成了影迷講堂。

還有人立刻接梗「台灣電影四大天王」、「加了李安就變電影F4」，打趣將一代電影大師瞬間變偶像團體，也有人許願：「如果他們合拍一部片，台灣直接封神。」

