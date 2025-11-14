自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

致敬3名導變「命名大會」 網異想天開湊團名

蔡明亮（左起）、侯孝賢、楊德昌。（資料照）蔡明亮（左起）、侯孝賢、楊德昌。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《宿怨》、《仲夏魘》名導亞瑞阿斯特帶著新作《瘋狂小鎮愛丁頓》來台參加金馬影展，一開口讓影迷耳朵打開；他深情告白很愛40年前的台片，更點名最愛「楊德昌、侯孝賢、蔡明亮」，不料影迷突然開啟「台灣電影三大導演」取名大賽，答案花招百出。

影迷表示「欸？這三位導演……居然沒有固定組合稱呼」、有網友一秒暴走說「這組合怎麼可能沒名字？來，我先！」只見留言創意很狂，有人稱「台灣電影三巨頭」、「台灣電影御三家」，「乾脆學漫威叫侯楊蔡宇宙」，影評人則最常使用「侯楊蔡」，另外也有人寫道「金三角」，沒想到也有網友搞笑說：「侯昌明（侯孝賢、楊德昌、蔡明亮）。」

資深影迷紛紛跳出補充，3大導演被並列提及已是常態，雖沒口號式稱呼，但早就被視為台灣電影美學的支柱；網友笑說：「這就是台灣電影的復仇者聯盟啊」、「但為什麼不放李安？」讓留言區瞬間成了影迷講堂。

還有人立刻接梗「台灣電影四大天王」、「加了李安就變電影F4」，打趣將一代電影大師瞬間變偶像團體，也有人許願：「如果他們合拍一部片，台灣直接封神。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中