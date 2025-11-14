搶看25歲呂允拚手速 大咖歌王隱身台下力挺

歌壇新人呂允今晚在台北Legacy開唱。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕25歲的歌壇新人呂允今晚在台北Legacy開唱，大票歌迷到場力挺，現場見證這位新生代創作歌手的現場魅力。呂允共舉辦3場演唱會全都火速秒殺，他上台後笑說：「恭喜大家手速非常快（指搶票），又平安的度過了一個禮拜，在禮拜五的晚上跟大家相見。」

大票歌迷到場力挺。（記者胡舜翔攝）

談到新專輯《別著急》的概念，呂允表示：「我本人其實很急躁，大家以為我很知道自己在做什麼，但我也會羨慕別人、會比較。『別著急』是我對自己的提醒，不是真的要與世無爭，而是學會穩住自己，慢一點也沒關係。」他的師兄是三金歌王盧廣仲，稍早也隱身台下力挺。

歌壇新人呂允今晚在台北Legacy開唱。（記者胡舜翔攝）

當呂允唱到新歌《時區》，滿場觀眾紛紛站起揮舞手燈，隨後他拿起吉他彈唱《擁有晴天》，不改幽默地說：「其實我不是那麼悲傷的人，大家一起蠕動起來囉！」隨即帶來輕快的《米蟲》，以慵懶節奏詮釋生活哲學，直言「休息是為了走更長遠的路」。

歌壇新人呂允今晚在台北Legacy開唱。（記者胡舜翔攝）

