自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓版《格雷的50道陰影》來了！BL男主角神似曾博恩

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國BL話題短劇《漲潮時接吻》被譽為「韓國首部以『強制愛』為題材的BL劇」，宛如韓版《格雷的50道陰影》；其中男主角被眼尖網友歪樓形容似乎撞臉曾博恩，引發討論。

博恩（左）被網友說撞臉男主角金賢敍。（翻攝自IG、GagaOOLala提供）博恩（左）被網友說撞臉男主角金賢敍。（翻攝自IG、GagaOOLala提供）

該劇以「契約—支配—救贖」的三重暗黑設定，成功將財閥少爺、強制愛與支配與服從（BDSM）的禁忌元素完整串聯，為少見的突破性題材。

《漲潮時接吻》從一份殘酷的「陪伴契約」開始，冷峻的財閥二代韓載勳（支配者），以「絕對服從」為鐵律，要求為母籌措醫療費的藝術生金海俊（被支配者）簽下關係不對等的包養合約。

《漲潮時接吻》以「強制愛」為題材。（GagaOOLala提供）《漲潮時接吻》以「強制愛」為題材。（GagaOOLala提供）

兩人在海邊別墅展開同居生活，載勳不僅以強勢的吻宣告對身體的所有權，更施以獨特的「冰塊懲罰」，將疼痛與安撫的炙熱之吻結合，打造出兩人專屬的親密印記。

本劇成功將「財閥少爺＋平民學生／契約關係」這一經典韓劇設定，升級為更暗黑、更有張力的版本，使階級愛恨情仇與禁忌慾望達到新的高潮。

《漲潮時接吻》金賢敍（左）、鄭明哲。（GagaOOLala提供）《漲潮時接吻》金賢敍（左）、鄭明哲。（GagaOOLala提供）

劇集採短集數設計（每集約10分鐘，共10集），使情節緊湊、情感張力集中。劇集攝影與場景選擇大量運用夜色、海邊別墅的孤寂感以及室內強烈的光影對比，打造出高品質的「暗黑愛情劇」氛圍。《漲潮時接吻》將於11月15日GagaOOLala每週六上架。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中