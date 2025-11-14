韓版《格雷的50道陰影》來了！BL男主角神似曾博恩

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國BL話題短劇《漲潮時接吻》被譽為「韓國首部以『強制愛』為題材的BL劇」，宛如韓版《格雷的50道陰影》；其中男主角被眼尖網友歪樓形容似乎撞臉曾博恩，引發討論。

博恩（左）被網友說撞臉男主角金賢敍。（翻攝自IG、GagaOOLala提供）

該劇以「契約—支配—救贖」的三重暗黑設定，成功將財閥少爺、強制愛與支配與服從（BDSM）的禁忌元素完整串聯，為少見的突破性題材。

《漲潮時接吻》從一份殘酷的「陪伴契約」開始，冷峻的財閥二代韓載勳（支配者），以「絕對服從」為鐵律，要求為母籌措醫療費的藝術生金海俊（被支配者）簽下關係不對等的包養合約。

《漲潮時接吻》以「強制愛」為題材。（GagaOOLala提供）

兩人在海邊別墅展開同居生活，載勳不僅以強勢的吻宣告對身體的所有權，更施以獨特的「冰塊懲罰」，將疼痛與安撫的炙熱之吻結合，打造出兩人專屬的親密印記。

本劇成功將「財閥少爺＋平民學生／契約關係」這一經典韓劇設定，升級為更暗黑、更有張力的版本，使階級愛恨情仇與禁忌慾望達到新的高潮。

《漲潮時接吻》金賢敍（左）、鄭明哲。（GagaOOLala提供）

劇集採短集數設計（每集約10分鐘，共10集），使情節緊湊、情感張力集中。劇集攝影與場景選擇大量運用夜色、海邊別墅的孤寂感以及室內強烈的光影對比，打造出高品質的「暗黑愛情劇」氛圍。《漲潮時接吻》將於11月15日GagaOOLala每週六上架。

