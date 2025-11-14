自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

致敬華人之光！柏林影展宣布楊紫瓊獲「終身成就獎」

楊紫瓊獲頒柏林影展終身成就金熊獎，明年2月親赴當地領獎。（達志影像）楊紫瓊獲頒柏林影展終身成就金熊獎，明年2月親赴當地領獎。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕柏林影展今（14）官方宣布，將於2026年2月12日開幕式上，頒發終身成就金熊獎給華人女星楊紫瓊，以表彰她在影壇的卓越貢獻。

柏林影展總監翠西亞塔特爾（Tricia Tuttle）在聲明中表示：「楊紫瓊是一位具有遠見的藝術家與表演者，她的作品跨越地域、語言與類型的界線。」大讚她具有強大的存在感、大膽的藝術選擇，以及極具辨識度的風格，深深影響了無數電影人與影迷，無論是在柏林影展或世界各地。」

楊紫瓊也透過聲明回應：「柏林一直在我心中占有特別的位置。它是最早以熱情與慷慨擁抱我作品的影展之一。多年後再度回到這裡，並以我在電影旅程中的成果獲得肯定，對我意義非凡。」

歷屆柏林終身成就獎獲獎者包括海倫米蘭、去年的國際名導馬丁史柯西斯、梅莉史翠普、史蒂芬史匹柏，以及今年獲獎者蒂妲史雲頓等，各個都是在國際影壇上響叮噹的大人物。

楊紫瓊於1980年代末、1990年代初開始演藝生涯，代表作包括《小蝦米對大鯨魚》、《臥虎藏龍》等，出道40多年、以女打仔形象深植人心的她，更以《媽的多重宇宙》成為史上首位華人奧斯卡影后。她於1999年曾擔任柏林影展主競賽評審，目前正為《魔法壞女巫：第二部》緊鑼密鼓宣傳。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中