致敬華人之光！柏林影展宣布楊紫瓊獲「終身成就獎」

〔記者鍾志均／綜合報導〕柏林影展今（14）官方宣布，將於2026年2月12日開幕式上，頒發終身成就金熊獎給華人女星楊紫瓊，以表彰她在影壇的卓越貢獻。

柏林影展總監翠西亞塔特爾（Tricia Tuttle）在聲明中表示：「楊紫瓊是一位具有遠見的藝術家與表演者，她的作品跨越地域、語言與類型的界線。」大讚她具有強大的存在感、大膽的藝術選擇，以及極具辨識度的風格，深深影響了無數電影人與影迷，無論是在柏林影展或世界各地。」

楊紫瓊也透過聲明回應：「柏林一直在我心中占有特別的位置。它是最早以熱情與慷慨擁抱我作品的影展之一。多年後再度回到這裡，並以我在電影旅程中的成果獲得肯定，對我意義非凡。」

歷屆柏林終身成就獎獲獎者包括海倫米蘭、去年的國際名導馬丁史柯西斯、梅莉史翠普、史蒂芬史匹柏，以及今年獲獎者蒂妲史雲頓等，各個都是在國際影壇上響叮噹的大人物。

楊紫瓊於1980年代末、1990年代初開始演藝生涯，代表作包括《小蝦米對大鯨魚》、《臥虎藏龍》等，出道40多年、以女打仔形象深植人心的她，更以《媽的多重宇宙》成為史上首位華人奧斯卡影后。她於1999年曾擔任柏林影展主競賽評審，目前正為《魔法壞女巫：第二部》緊鑼密鼓宣傳。

