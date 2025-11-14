（直擊）SJ首登大巨蛋「3天吸9萬人」 利特高喊台灣：我們在創造歷史

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流帝王SUPER JUNIOR昨起在大巨蛋連唱三天，預計將吸引9萬人次朝聖，成為第一組登上台北大巨蛋開專場的韓國團體。此次20周年的「SUPER SHOW 10」巡演別具意義，希澈暌違8年再度與成員們站上舞台，一出場就掀起全場尖叫聲。

SUPER JUNIOR首登大巨蛋開唱。（讀者提供）

隨著紅色光束照向天際，9名成員緩緩從主舞台現身，第一首歌就帶來出道曲《Twins（Knock Out）》回到2005年出道之際，重溫初心，緊接著老么圭賢出現在大銀幕上，象徵SJ最後一名成員的加入，帶來《U》、《Black Suit》、《MAMACITA》等輕快舞曲，讓全場瞬間嗨到最高點。

演唱會上經典曲接力登場，當唱到《SUPERMAN》時，整座大巨蛋再度染成一片紅色，9位成員站上旋轉舞台與歌迷360度互動，然後熟悉的《Super Girl》一出，觀眾席情緒全面引爆，喊著整齊的應援口號，整座大巨蛋化身藍海，歌迷陪著SUPER JUNIOR共同慶祝這歷史性的里程碑。

隊長利特興奮不已，激動大喊台灣，「這竟然是現實，不是夢，史上第一組韓國藝人在台北大巨蛋三天完售，都是粉絲的功勞，我們經歷這歷史的瞬間，我們不是出道第二年，我們是出道20年的團體，SJ還沒有死去！」

SUPER JUNIOR一出場就掀起大巨蛋3萬人的驚人尖叫聲。（讀者提供）

厲旭直言大巨蛋坐滿簡直像整人，反問粉絲：「你們是我的粉絲嗎？我真的嚇到了！」東海則坦言緊張到發抖，好像快哭出來。始源則是很認同東海說的，大罵「太不像話了」，竟然可以讓大巨蛋三天完售，非常感謝粉絲的支持，希望大家會喜歡他們的表演。銀赫在發言之前，始源笑說：「銀赫今天很多老婆！」希澈則爆料銀赫媽媽今天也有來，銀赫也搞笑向台下的媽媽介紹「這些都是我老婆」，笑翻全場。

