娛樂 最新消息

NewJeans宣布回歸ADOR！ LE SSERAFIM、ILLIT粉絲嗆：「不該先道歉嗎？」

NewJeans。（資料照） NewJeans。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕當粉絲們正興奮著NewJeans所有成員宣布回歸ADOR，並期待新作問世的同時，對同公司旗下其他組合，如LE SSERAFIM 和ILLIT的粉絲來說，卻是感到有些失望和不公平的。

12日，ADOR正式宣布成員Haerin和Hyein回歸，隨後，其餘成員也陸績發表聲明，表達回歸公司的意願，這意味著自去年11月開始，長達一年的法律糾紛終於結束。不同於Bunnies（NewJeans粉絲名）的雀躍，ILLIT和LE SSERAFIM粉絲顯然不樂見這樣的結果。

ILLIT。（翻攝自IG）ILLIT。（翻攝自IG）

去年12月5日，ADOR向首爾中央地方法院提起訴訟，要求確認其專屬合約的有效性，NewJeans經紀人閔熙珍曾向法院提交多項證據，證明ADOR與經紀公司之間的信任關係遭到破壞。而其中一些指控也引發了粉絲之間的爭辯，如指稱「ILLIT抄襲NewJeans」這個論點。

2024年4月，閔熙珍一方召開記者會，公開譴責ILLIT的「NewJeans」概念抄襲了「NewJeans」的風格和形式，從海報到舞蹈編排都「複製貼上」。

然後是今年3月，NewJeans又指出「LE SSERAFIM先出道，是一種刻意安排。」聲稱按HYBE原本承諾要讓NewJeans先出道，成為HYBE（ADOR母公司）的第一個女團，但未能妥善執行。之後又傳出，NewJeans成員Hyein原本被選為精品龍頭LOUIS VUITTON（路易威登）品牌大使，怎料卻遭截胡，傳出是HYBE向品牌方主動提出要替換為LE SSERAFIM日籍成員宮脇咲良，粉絲群之間的心結愈結愈深。

LE SSERAFIM。（資料照）LE SSERAFIM。（資料照）

ILLIT和LE SSERAFIM的粉絲群對NewJeans的回歸反應強烈，甚至為自己的偶像抱屈，認為NewJeans頻扯後腿，現在卻絕口不提過去的指控，紛紛跳出來喊話：「難道不應該先道歉嗎？」

