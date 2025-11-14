自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

雪碧「我累芯也累」 黃明志一句話是最後的體面

情色教主雪碧（左）與謝侑芯是好朋友。（翻攝自臉書）情色教主雪碧（左）與謝侑芯是好朋友。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志涉及台灣網紅｢護理系女神」謝侑芯猝死案，今（14）獲保釋後在社群平台發文，表示自己當時已盡全力搶救，很遺憾最後仍回天乏術，更在文末強調「拍OF（OnlyFans）不代表她就是不正經的人，請不要再網暴往生者了」。謝侑芯好友「情色教主」雪碧稍早也發文並引用黃明志的文章，指黃明志說的最後一句話，就是給謝侑芯最後的體面。

情色教主雪碧（左）與謝侑芯是好朋友。（翻攝自臉書）情色教主雪碧（左）與謝侑芯是好朋友。（翻攝自臉書）

雪碧說「事情過了那麼多天了，我累了，芯也累了，她只是難過沒辦法繼續在這個世界上過美好的生活」，雪碧認為追究跟謾罵已經不是解決問題的方法，對於逝者來說，黃明志能做的就是幫忙家屬處理謝侑芯後事並且給予最大協助。

馬來西亞歌手黃明志呼籲：請不要再網暴往生者了。（翻攝自臉書）馬來西亞歌手黃明志呼籲：請不要再網暴往生者了。（翻攝自臉書）

雪碧也說「黃的最後一句，就是給芯最後的體面」她表示，謝侑芯的單純朋友們都很了解，一切事情警方都會調查，逝者已逝，活著的人和家屬仍需要尊嚴。雪碧為自己打氣：「我們周遭的朋友該是前進的時候，好好過好我們的生活」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中