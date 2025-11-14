雪碧「我累芯也累」 黃明志一句話是最後的體面

情色教主雪碧（左）與謝侑芯是好朋友。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志涉及台灣網紅｢護理系女神」謝侑芯猝死案，今（14）獲保釋後在社群平台發文，表示自己當時已盡全力搶救，很遺憾最後仍回天乏術，更在文末強調「拍OF（OnlyFans）不代表她就是不正經的人，請不要再網暴往生者了」。謝侑芯好友「情色教主」雪碧稍早也發文並引用黃明志的文章，指黃明志說的最後一句話，就是給謝侑芯最後的體面。

情色教主雪碧（左）與謝侑芯是好朋友。（翻攝自臉書）

雪碧說「事情過了那麼多天了，我累了，芯也累了，她只是難過沒辦法繼續在這個世界上過美好的生活」，雪碧認為追究跟謾罵已經不是解決問題的方法，對於逝者來說，黃明志能做的就是幫忙家屬處理謝侑芯後事並且給予最大協助。

馬來西亞歌手黃明志呼籲：請不要再網暴往生者了。（翻攝自臉書）

雪碧也說「黃的最後一句，就是給芯最後的體面」她表示，謝侑芯的單純朋友們都很了解，一切事情警方都會調查，逝者已逝，活著的人和家屬仍需要尊嚴。雪碧為自己打氣：「我們周遭的朋友該是前進的時候，好好過好我們的生活」。

