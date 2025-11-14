自由電子報
娛樂 最新消息

不只全球第一波上映！《阿凡達：火與燼》新北耶誕城隆重登場

《阿凡達：火與燼》將揭開火之納美人黑暗起源。（二十世紀影業提供）《阿凡達：火與燼》將揭開火之納美人黑暗起源。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕年度壓軸矚目史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》，日前已確定再提前一天在台上映，讓台灣成為全球第一波登場的市場！而系列也首度在台舉辦主題光雕投影秀，於今（14日）晚於2025新北歡樂耶誕城隆重登場。

2025新北歡樂耶誕城《阿凡達：火與燼》主題光雕投影秀。（二十世紀影業提供）2025新北歡樂耶誕城《阿凡達：火與燼》主題光雕投影秀。（二十世紀影業提供）

今年台灣也很「阿凡達」，2025新北歡樂耶誕城今日正式開成，而《阿凡達：火與燼》更首度舉辦主題光雕投影秀，每逢整點的15分（如18：15）播放，主題光雕投影秀將電影精彩片段、潘朵拉星球浩翰無比的壯闊，以及其中的全新物種，統統盡收眼底，讓民眾可以透過光雕秀，搶先目睹《阿凡達：火與燼》電影的視覺震撼！

2025新北歡樂耶誕城《阿凡達：火與燼》主題光雕投影秀。（二十世紀影業提供）2025新北歡樂耶誕城《阿凡達：火與燼》主題光雕投影秀。（二十世紀影業提供）

《阿凡達：火與燼》為金獎鉅導詹姆斯柯麥隆精雕細琢的科幻史詩《阿凡達》系列第3部，電影敘述從人類歸化納美族並當上首領的傑克蘇里、妻子納美戰士奈蒂莉及蘇里的家人，在經歷奮戰與傷痛後，依然必須展開全新冒險，也將面臨新登場反派的威脅。除了一如以往震撼的震撼視覺效果，更有比前作更加磅礴的場面、更加刺激緊張的橋段，以及更加扣人心弦的情節。

2025新北歡樂耶誕城《阿凡達：火與燼》主題光雕投影秀。（二十世紀影業提供）2025新北歡樂耶誕城《阿凡達：火與燼》主題光雕投影秀。（二十世紀影業提供）

《阿凡達：火與燼》將於12月17日在台上映，3D視野將再度震撼全球大銀幕！2025新北歡樂耶誕城《阿凡達：火與燼》主題光雕投影秀情報如下：

時間：11／14-12／28 每晚6點至凌晨12點，每整點15分播放

地點：新北市府大樓 （新北市板橋區中山路一段161號）

