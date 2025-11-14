自由電子報
娛樂 最新消息

太子「豪乳女特助」15萬交保？ 仙塔律師卻要70萬？ 法老王：和辣不辣沒關係

「法老王」王至德律師幽默回覆網友提問，交保金真的和被告「辣不辣」沒關係。（翻攝自臉書、三立）「法老王」王至德律師幽默回覆網友提問，交保金真的和被告「辣不辣」沒關係。（翻攝自臉書、三立）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日跨國詐騙集團「太子集團」在台據點遭檢警扣查，新聞炒得沸沸揚揚，但這2天的新聞焦點全聚焦在「豪乳女特助」15萬交保、一臉燦笑走出法庭的新聞畫面上。有熱心網友對比近日同樣涉入詐團事件的仙塔律師交保金竟高達70萬，特助可能更接近犯罪集團的核心，無法理解交保金為何只有15萬，忍不住笑問，交保金的比例原則「在哪兒」？

對此疑問，網紅「法老王」王至德律師今（14日）特地在社群發文為網友們解惑，並從法條和判例澄清「交保金和辣不辣」真的沒關係！

王至德律師說明，羈押與交保、限制出境，都算是在某方面限制被告的強制處分，不過決定的過程有點不太一樣。 他在PO文中寫道：

基本上想要羈押一個被告，必須要由檢察官檢視目前的犯罪證據認為被告的犯罪嫌疑重大，而且有逃亡、滅證、勾串證人、犯有期徒刑5年以上之罪或反覆實施特定犯罪之虞（竊盜、恐嚇、販毒等）之一的情形，才可以向法院聲請羈押。

而法院收到檢察官的聲請之後，就要決定是否羈押，也同時決定要不要禁見（除了律師以外的人都不能會面被告），也就是說整個羈押程序需要檢察官跟法官合作才有可能完羈押，檢察官不聲請，法官無法羈押，檢察官聲請，法官不准，那也不能羈押被告。如果法官決定不羈押的話，法官也可以命交保或是限制出境等等的其他強制處分。

不過檢察官如果覺得雖然有羈押的理由，但是沒有羈押的必要的話，也可以不聲請羈押，直接命交保或限制住居，這樣就跟法院無關了，單純是檢察官自己的決定，這次太子特助以15萬交保就是檢察官根本沒有聲請羈押，法官自然沒有決定要不要羈押的機會，結果還被人說是輕放人犯、打擊士氣，自然就跳出來澄清一下：「人是地檢署放的，不關我的事」，擺明不想揹這個黑鍋......。

檢察官只以15萬交保可以看出這個太子特助雖然物理上接近犯罪集團的核心，不過從事的工作很可能跟犯罪無直接關聯，可以想像成一個董事長的行政助理雖然身體在物理意義上很接近董事長（常常需要進出董事長辦公室倒茶水類的），但是對於公司的營運影響小到可以忽略，因此只以15萬交保也代表目前可能沒有她參與犯罪的直接證據，至於仙塔律師的70萬元交保金，則可能是另外考量仙塔律師的收入、財產狀況比較好，金額不高一點無法嚇阻她不要逃亡（？）。

所以不要看到交保就先罵法院啦，有時候也是檢察官自己的決定，這次法院自清聲明也是想要提醒大家「人不是我放的，要怪就去怪地檢署」，鍋子大家輪流揹......。

