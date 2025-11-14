自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

中文怪物x變裝皇后！台KOL《魔法壞女巫：第二部》亞太首映近距離會大明星

傑夫高布倫（左起）、辛西婭艾利沃、楊紫瓊、亞莉安娜、導演朱浩偉一同出席《魔法壞女巫：第二部》盛大亞太首映。（UIP提供）傑夫高布倫（左起）、辛西婭艾利沃、楊紫瓊、亞莉安娜、導演朱浩偉一同出席《魔法壞女巫：第二部》盛大亞太首映。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕奇幻鉅作史詩最終章《魔法壞女巫：第二部》在新加坡聖淘沙舉辦盛大亞太首映會，包括辛西婭艾利沃、亞莉安娜、楊紫瓊、傑夫高布倫與導演朱浩偉皆華麗現身黃毯，引爆粉絲熱情。台灣亦派出兩位KOL到場，分別是曾參與「中文怪物」的崔璀璨與「變裝皇后」薔薇，一同參與這場跨國級娛樂盛事，並在活動期間與兩位女主角驚喜互動。

崔璀璨（左）與薔薇參與《魔法壞女巫：第二部》亞太首映。（UIP提供）崔璀璨（左）與薔薇參與《魔法壞女巫：第二部》亞太首映。（UIP提供）

崔璀璨與薔薇此行從聖淘沙名勝世界的《魔法壞女巫》沉浸式主題裝置展開，搶先走入奧茲國氛圍濃厚的體驗空間，包括劇中元素延伸的視覺藝術、限定場景拍照點等，都讓兩人預先感受劇情世界的魅力。

兩位KOL在粉絲見面會提前與全球影迷暖場後，隨即以結合台灣文化與《魔法壞女巫》元素的亮眼造型走上黃毯。崔璀璨身穿以奧茲國綠色搭配台灣客家花布打造的訂製禮服，手持藝術家特製、象徵艾法芭與格琳達平衡精神的粉綠雙色月琴登場；薔薇則化身華麗版「Met Gala 桃樂絲」，向《綠野仙蹤》與《魔法壞女巫》經典致敬，成為現場焦點。

亞莉安娜絕美亮相《魔法壞女巫：第二部》亞太首映。（UIP提供）亞莉安娜絕美亮相《魔法壞女巫：第二部》亞太首映。（UIP提供）

活動最受期待的明星近距離互動橋段，兩位KOL終於與辛西婭艾利沃、亞莉安娜面對面交流。兩人先分享造型靈感，崔璀璨更現場以月琴彈奏《魔法壞女巫》經典旋律，並以台語改編歌詞演唱，展現台灣文化與奧茲國故事的巧妙融合，讓兩位女主角大讚驚喜。

亞莉安娜（左）和辛西婭艾利沃一同現身《魔法壞女巫：第二部》首映。（UIP提供）亞莉安娜（左）和辛西婭艾利沃一同現身《魔法壞女巫：第二部》首映。（UIP提供）

為了留下溫暖紀念，崔璀璨與薔薇也準備象徵台灣文化的茄芷袋、粉綠雙色藍白拖與鳳梨酥作為小禮相贈，現場氣氛輕鬆又趣味。行程最後，崔璀璨更參與象徵性的「蓋手印」儀式，為台灣與《魔法壞女巫》之間的跨國交流畫下精彩句點。《魔法壞女巫：第二部》將於11月19日在台上映。

亞莉安娜（左）和辛西婭艾利沃堅定的手牽手。（UIP提供）亞莉安娜（左）和辛西婭艾利沃堅定的手牽手。（UIP提供）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中