中文怪物x變裝皇后！台KOL《魔法壞女巫：第二部》亞太首映近距離會大明星

傑夫高布倫（左起）、辛西婭艾利沃、楊紫瓊、亞莉安娜、導演朱浩偉一同出席《魔法壞女巫：第二部》盛大亞太首映。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕奇幻鉅作史詩最終章《魔法壞女巫：第二部》在新加坡聖淘沙舉辦盛大亞太首映會，包括辛西婭艾利沃、亞莉安娜、楊紫瓊、傑夫高布倫與導演朱浩偉皆華麗現身黃毯，引爆粉絲熱情。台灣亦派出兩位KOL到場，分別是曾參與「中文怪物」的崔璀璨與「變裝皇后」薔薇，一同參與這場跨國級娛樂盛事，並在活動期間與兩位女主角驚喜互動。

崔璀璨（左）與薔薇參與《魔法壞女巫：第二部》亞太首映。（UIP提供）

崔璀璨與薔薇此行從聖淘沙名勝世界的《魔法壞女巫》沉浸式主題裝置展開，搶先走入奧茲國氛圍濃厚的體驗空間，包括劇中元素延伸的視覺藝術、限定場景拍照點等，都讓兩人預先感受劇情世界的魅力。

兩位KOL在粉絲見面會提前與全球影迷暖場後，隨即以結合台灣文化與《魔法壞女巫》元素的亮眼造型走上黃毯。崔璀璨身穿以奧茲國綠色搭配台灣客家花布打造的訂製禮服，手持藝術家特製、象徵艾法芭與格琳達平衡精神的粉綠雙色月琴登場；薔薇則化身華麗版「Met Gala 桃樂絲」，向《綠野仙蹤》與《魔法壞女巫》經典致敬，成為現場焦點。

亞莉安娜絕美亮相《魔法壞女巫：第二部》亞太首映。（UIP提供）

活動最受期待的明星近距離互動橋段，兩位KOL終於與辛西婭艾利沃、亞莉安娜面對面交流。兩人先分享造型靈感，崔璀璨更現場以月琴彈奏《魔法壞女巫》經典旋律，並以台語改編歌詞演唱，展現台灣文化與奧茲國故事的巧妙融合，讓兩位女主角大讚驚喜。

亞莉安娜（左）和辛西婭艾利沃一同現身《魔法壞女巫：第二部》首映。（UIP提供）

為了留下溫暖紀念，崔璀璨與薔薇也準備象徵台灣文化的茄芷袋、粉綠雙色藍白拖與鳳梨酥作為小禮相贈，現場氣氛輕鬆又趣味。行程最後，崔璀璨更參與象徵性的「蓋手印」儀式，為台灣與《魔法壞女巫》之間的跨國交流畫下精彩句點。《魔法壞女巫：第二部》將於11月19日在台上映。

亞莉安娜（左）和辛西婭艾利沃堅定的手牽手。（UIP提供）

