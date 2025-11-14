自由電子報
娛樂 最新消息

周杰倫甜牽昆凌追極光！13點14分浪漫卡點宣示「一生一世」

周杰倫緊牽昆凌追極光，浪漫卡點13點14分象徵「一生一世」。（組合照，翻攝自IG）周杰倫緊牽昆凌追極光，浪漫卡點13點14分象徵「一生一世」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫再度放閃！昆凌昨（13日）在小紅書與限動曝光夫妻2人於極光下牽手的背影照，還特地卡在13點14分發文放閃象徵「一生一世」；不僅如此，周杰倫則表示「這次看到的流星尾巴好長好長，拖著一串串的願望。」浪漫的互動令粉絲們動容激讚「最美的真愛！」

周杰倫與昆凌攜手看極光，畫面浪漫唯美。（翻攝自IG）周杰倫與昆凌攜手看極光，畫面浪漫唯美。（翻攝自IG）

這趟浪漫旅程中，周杰倫以流星為愛情見證，「這次看到的流星尾巴好長好長，拖著一串串的願望，緩緩劃過粉色的極光。」昆凌也在澳洲興奮分享「追極光成功啦！還順便收穫一些小流星！」夫妻倆同步打卡以照片與文字記錄共同看見極光的瞬間，更因精心選擇13點14分發文，被粉絲解讀為「一生一世」的愛意。

周杰倫與昆凌婚後育有3名子女，感情始終甜蜜，從家庭旅行、生日驚喜到工作彼此相挺都讓粉絲印象深刻。尤其，昆凌去年底曾深情讚嘆周杰倫在大巨蛋4場演唱會的努力，如今夫妻倆又在南半球極光下重現「最美的真愛」，粉絲們也湧入附和「真的有夠浪漫！」、「拜託，一定要一直幸福下去！」

點圖放大header
點圖放大body
