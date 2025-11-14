山下智久感動台粉太體貼！約會周杰倫被尊重：讓我很自在

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神山下智久明天（15日）將在南港Legacy TERA舉行一連三場活動，與台灣粉絲見面。他聽聞有700名粉絲在松山機場接機，直言非常開心，每次來到台灣，粉絲、媒體都很溫暖的迎接他。

相關新聞：（直擊）山下智久抵台700粉絲擠爆！轉身偷收卡片、脫帽鞠躬超有禮

請繼續往下閱讀...

山下智久今天受訪，感謝台灣粉絲、媒體一直都十分溫暖的迎接他的到來。（HIGH HOPE提供）

山下智久今天傍晚接受台灣媒體訪問，提到一天要舉行3場「talk & minilive」，他坦言，當時主辦單位告訴他，因為參加的人數實在太多，如果努力一點辦成3場，這樣能滿足所有想來看他的粉絲，「我想說自己很久沒來台北辦活動了，很想藉由這個機會與粉絲面對面，感謝一直支持我的台灣朋友，想用自己的話道謝。」有寫日記習慣的山下智久，今晚也會把被許多台灣粉絲接機、晚上吃的美食寫在日記。

他不諱言一天三場確實滿辛苦，且自己剛從倫敦回日本，強調今天會吃好睡好，備戰明天的演出。被問到想吃什麼？他表示想吃小籠包、牛肉麵及滷肉飯，印象深刻的則是麻辣火鍋，難忘自己調配醬料。有趣的是，山下智久提到自己來台很多次，已經記住了台灣的味道，記者追問什麼是台灣的味道？山下智久笑說：「歐伊細！」是好吃的味道，笑翻現場眾人。

山下智久本人也是有夠帥，果然真正的帥是刻在骨子裡的。（HIGH HOPE提供）

去年他受邀參加周杰倫演唱會，引發熱烈討論，今年4月周杰倫又帶著山下智久到台北街頭逛街。山下智久表示，周杰倫帶他去咖啡廳時，雖然有被粉絲認出來，不過大家都很尊重他的私人時間，等待他們離開咖啡廳才上前搭話、打招呼，讓他十分感動，能夠很自在的旅遊。

山下智久進一步稱周杰倫是他很尊敬的大前輩，「他之前有請我到演唱會演唱，我唱了他的歌曲，希望之後可以合作其他的歌，我從他身上學到很多東西，是我很尊敬的大前輩，很希望能夠一起合作。」他也希望能夠演出台灣的戲劇作品。被問到會準備什麼中文給粉絲？山下智久笑說：「我的友人來自台北，請他錄音檔給我，聽他講然後練習。」他也賣關子，透露已經有做一些筆記，會好好把自己的心情傳達給粉絲。

https://news.ltn.com.tw/news/entertainment/breakingnews/5246258

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法