自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

山下智久感動台粉太體貼！約會周杰倫被尊重：讓我很自在

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神山下智久明天（15日）將在南港Legacy TERA舉行一連三場活動，與台灣粉絲見面。他聽聞有700名粉絲在松山機場接機，直言非常開心，每次來到台灣，粉絲、媒體都很溫暖的迎接他。

相關新聞：（直擊）山下智久抵台700粉絲擠爆！轉身偷收卡片、脫帽鞠躬超有禮

山下智久今天受訪，感謝台灣粉絲、媒體一直都十分溫暖的迎接他的到來。（HIGH HOPE提供）山下智久今天受訪，感謝台灣粉絲、媒體一直都十分溫暖的迎接他的到來。（HIGH HOPE提供）

山下智久今天傍晚接受台灣媒體訪問，提到一天要舉行3場「talk & minilive」，他坦言，當時主辦單位告訴他，因為參加的人數實在太多，如果努力一點辦成3場，這樣能滿足所有想來看他的粉絲，「我想說自己很久沒來台北辦活動了，很想藉由這個機會與粉絲面對面，感謝一直支持我的台灣朋友，想用自己的話道謝。」有寫日記習慣的山下智久，今晚也會把被許多台灣粉絲接機、晚上吃的美食寫在日記。

他不諱言一天三場確實滿辛苦，且自己剛從倫敦回日本，強調今天會吃好睡好，備戰明天的演出。被問到想吃什麼？他表示想吃小籠包、牛肉麵及滷肉飯，印象深刻的則是麻辣火鍋，難忘自己調配醬料。有趣的是，山下智久提到自己來台很多次，已經記住了台灣的味道，記者追問什麼是台灣的味道？山下智久笑說：「歐伊細！」是好吃的味道，笑翻現場眾人。

山下智久本人也是有夠帥，果然真正的帥是刻在骨子裡的。（HIGH HOPE提供）山下智久本人也是有夠帥，果然真正的帥是刻在骨子裡的。（HIGH HOPE提供）

去年他受邀參加周杰倫演唱會，引發熱烈討論，今年4月周杰倫又帶著山下智久到台北街頭逛街。山下智久表示，周杰倫帶他去咖啡廳時，雖然有被粉絲認出來，不過大家都很尊重他的私人時間，等待他們離開咖啡廳才上前搭話、打招呼，讓他十分感動，能夠很自在的旅遊。

山下智久進一步稱周杰倫是他很尊敬的大前輩，「他之前有請我到演唱會演唱，我唱了他的歌曲，希望之後可以合作其他的歌，我從他身上學到很多東西，是我很尊敬的大前輩，很希望能夠一起合作。」他也希望能夠演出台灣的戲劇作品。被問到會準備什麼中文給粉絲？山下智久笑說：「我的友人來自台北，請他錄音檔給我，聽他講然後練習。」他也賣關子，透露已經有做一些筆記，會好好把自己的心情傳達給粉絲。

https://news.ltn.com.tw/news/entertainment/breakingnews/5246258

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中