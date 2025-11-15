自由電子報
娛樂 最新消息

走鐘獎今登場！Andy首入圍包5項 「回顧YT圈大事」典禮亮點一次看

〔記者林欣穎／台北報導〕第七屆走鐘獎今（15）日將在壹電視攝影棚舉行，一年一度的Youtuber圈盛事，來自亞洲各地的創作者們齊聚現場，今天的下午2點將開始紅毯直播、晚上6點正式頒獎，星光大道主持人為拿拿摳、蔡哥；典禮主持人由恩熙俊、阿樂擔任，今年角逐獎項的YTR實力堅強，其中首度入圍的Andy老師一次就入圍5個獎項。

Andy與張家寧互撕。（翻攝自YouTube）Andy與張家寧互撕。（翻攝自YouTube）

走鐘獎每屆都會緊扣時事議題，昔日的風波都很可能成為典禮上創作者們的調侃素材，像是眾量級CROWD的Andy老師與家寧反目互撕，Andy老師控告前女友兼搭檔張家寧影片已破1079萬觀看，Andy老師的個人頻道則花了2天就突破百萬訂閱。

錫蘭影片「你的心靈不需要課程」至今累積654萬觀看數。（翻攝自YouTube）錫蘭影片「你的心靈不需要課程」至今累積654萬觀看數。（翻攝自YouTube）

而當時家寧、展榮展瑞、董仔等人參加心靈課程也受到討論，錫蘭以一部長達兩個多小時的「你的心靈不需要課程」影片探討心靈課程與細節，至今累積654萬觀看數，在短影音盛行的風潮下殺出血路，被盛譽是超強紀錄片。

脫口秀主持人賀瓏（左）曾與Albee鬧出緋聞。（翻攝自臉書）脫口秀主持人賀瓏（左）曾與Albee鬧出緋聞。（翻攝自臉書）

喜劇演員賀瓏今年才主持完《夜夜秀》，演藝生活看似順風順水，不過今年6月被爆出疑似逼已故前女友天殘墮胎，與Albee疑似熱戀的消息曝光後也隨即遭薩泰爾解約，後續更牽扯出一連串風波，形象一落千丈。而過去嘟嘟人與他所合作的「我們真的帶賀瓏去非洲了！大出包卡在機場飛不了？！」影片也入圍本屆「最佳烙賽獎」。

馬來西亞創作歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案。（資料照，翻攝自臉書）馬來西亞創作歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案。（資料照，翻攝自臉書）

馬來西亞籍歌手黃明志走鐘獎入圍好好聽音樂獎、最佳MV獎等，不過他日前捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案，被警方延扣9天，一直到本月13日才獲得口頭保釋，他的動向也備受關注。

本屆「The DoDo man－嘟嘟人」、「Dcard Video」入圍8大獎項，「旅遊真台灣 Lena & Patrick」入圍6項，Andy老師則入圍了5個獎項，他也將與超粒方、錫蘭、薔薔、西西歪角逐年度個人創作者獎。

邰智源（左）、Mana。（翻攝自IG）邰智源（左）、Mana。（翻攝自IG）

今年頒獎嘉賓有邰智源、Mana、薔薔、呱吉、劉亮佐、趙小僑、典典、眼肉芽、鼻妹、蔡阿嘎、Ian、蔡哥、阿翰、藍亦明、曾博恩等人，精彩可期。

蔡阿嘎（左）、Ian。（翻攝自IG）蔡阿嘎（左）、Ian。（翻攝自IG）

薔薔（左）、呱吉。（翻攝自IG）薔薔（左）、呱吉。（翻攝自IG）

曾博恩將當頒獎嘉賓。（翻攝自IG）曾博恩將當頒獎嘉賓。（翻攝自IG）

