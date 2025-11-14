自由電子報
娛樂 音樂

巡演停擺後更猛！大咖神秘製作人「宅在家做專輯」燃創作魂

〔記者鍾志均／綜合報導〕來自美國明尼亞波里斯的全才製作人cool nel d今（14）推出全新夢幻Lo-fi專輯《reel mu$ic》，該作誕生於他因巡演中斷而重拾創作熱情的時期，融合節奏取樣、實驗聲響與自由即興精神，打造一個跨越爵士、電子的聲音世界。

cool nel d因一場取消的巡演改變人生。（夕陽音樂提供）cool nel d因一場取消的巡演改變人生。（夕陽音樂提供）

cool nel d曾為「流行天后」Miley Cyrus、葛萊美得主Bon Iver、Lizzo與9m88等知名音樂人擔任演奏與製作。出生成長於威斯康辛州的他，8歲開始吹奏薩克斯風，深受密爾瓦基與芝加哥爵士場景影響，十幾歲便開始公開演出，長年浸潤於即興與現場音樂文化。

作為職業樂手，cool nel d合作的對象包括Bon Iver、Lizzo、Craig Finn、The Hold Steady、Mild High Club、Jungle、Paul Cherry、雷頓狗（Layton Wu） 與 9m88等人，近期更在Miley Cyrus專輯《Something Beautiful》單曲《More To Lose》中擔綱薩克斯風獨奏。

首張個人演奏專輯《reel mu$ic》的誕生源於兩年前一次巡演取消，讓他被迫留在家中，意外開啟了純粹為自己創作的旅程。沒有規則、沒有期待，只為了音樂的樂趣，他笑說，這段宅錄時光重新喚醒了創作熱情。

專輯全在家中錄音室親自完成作曲、錄音與混音，最終於柏林完成母帶製作；靈感汲取自Yellow Magic Orchestra、坂本龍一、Mort Garson、Aphex Twin、Mild High Club等音樂人，融合空靈旋律與電影般的聲音設計，打造出既夢幻又具實驗精神的聲音宇宙。

專輯曲目《5》是一首獻給家中新成員的溫暖問候。（夕陽音樂提供）專輯曲目《5》是一首獻給家中新成員的溫暖問候。（夕陽音樂提供）

專輯中曲目《5》是一首獻給家中新成員的溫暖問候，數字「5」象徵他與太太、女兒及兩隻貓的總和。曲中音色延續他為Bon Iver巡演時的氛圍感，也寄託了他對主創Justin Vernon當年鼓勵的感謝。《reel mu$ic》已在數位音樂平台上架。

